Mint az ismert, a Ferencváros ellen súlyos sérülést szenvedett Sápi Gréta, a Kisvárda Master Good SE beállója, rá a szakmai stáb az idény végéig már nem számíthat. Nem sokáig maradt azonban poszttárs nélkül Szabó Lili, a Kisvárda vezetősége gőzerővel dolgozott azért, hogy a huszonkét éves játékost megfelelően pótolja. Hosszas tárgyalások után december közepén megegyeztek Ivana Djatevszkával, aki az idény végéig kötelezte el magát, a húsz éves játékos az RK Cair Skopje együttesétől érkezett. Fiatal kora ellenére nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik, végig járta az észak-macedón korosztályos válogatottakat, a felnőtt nemzeti csapatával pedig részt vett a 2022-es részben észak-macedón rendezésű Európa-bajnokságon. Nem ismeretlen számára Kisvárda sem, hiszen tavaly áprilisban pályára lépett az Ukrajna–Észak-Macedónia női kézilabda világbajnoki-selejtező mérkőzés visszavágóján.

Ivana tíz éve kézilabdázik, mint mondta számára ez Szkopjéban megkerülhetetlen volt.

– Mint minden gyerek, aki ott született az akkor Bajnokok Ligájában szereplő Vardar mérkőzésein nőtt fel. Természetesen én is ott voltam rendszeresen a zsúfolásig megtelt lelátón és magával ragadott, elvarázsolt az ott tapasztalt hangulat. Ezek után nem is lehetett kérdés, hogy ezt a sportágat választom – idézte fel a kezdeteket Ivana.

Az otthon eltöltött szezonok után kapóra jött neki a Kisvárda megkeresése, elmondása szerint nagy lehetőség a karrierjében.

– Nagyon örültem az érdeklődésnek, mert ez remek alkalom arra, hogy kilépjek a komfortzónámból, új helyre kerülve megismerjem más ország kézilabdakultúráját és az ott élő embereket. Természetesen nagy kihívás is egyben, hiszen ez óriási változás az életemben. Minden erőmmel azon leszek, hogy az otthoni bajnokságban megszerzett tapasztalatomat a csapat szolgálatába állítsam. Nyitott vagyok az újra, fiatal vagyok, tanulni is szeretnék még minél többet, amelyre minden alkalmam meg is lesz Kisvárdán.

A húsz éves játékos áprilisban már válogatott mérkőzésen pályára lépett a csapat csarnokában, a környezet tehát valamennyire ismert volt számára, így csak csapattársaival, valamint az ott dolgozókkal kellett megismerkednie.

– Nagyon kedvesen fogadtak a lányok, rögtön befogadtak maguk közé, ezért az első perctől kezdve otthon éreztem magamat. Nem volt tehát gondom a beilleszkedéssel, egyébként is nyitott vagyok az új kapcsolatokra, ez pedig megkönnyítette a helyzetemet.

Az itt töltött másfél hónap alatt Ivana két Magyar Kupa mérkőzés mellett négy bajnoki találkozón is pályára lépett, így a saját bőrén tapasztalta a két ország bajnoksága közötti különbséget.

– Természetesen ismertem a Győrt, hiszen rendszeresen ott vannak a Bajnokok Ligája végjátékában, a magyar bajnokságról azonban nem sokat tudtam. Ez a hat mérkőzés azonban megmutatta, hogy itt sok jó csapat van és sokkal gyorsabb, dinamikusabb a játék. Az élcsapatokon kívül a többiek szinte minden meccse rangadó, amely általában csak a végén dől el. Ezt nekem meg kell szoknom, alkalmazkodnom kell, hiszen otthon sokkal kevesebb éles meccset játszottam, mert egy-két erős csapat van csak a bajnokságunkban. Ezen kívül a sportágat övező miliő és a profi körülmények sem vethetők össze az Észak-Macedón állapotokkal.

Ivana a végén azt is elárulta, hogy a Kisvárdán töltött időt igyekszik minőségi munkával a leghasznosabban eltölteni, a klub feladatai mellett azonban nemzeti együttesében is jelentős szerep vár rá. Az Észak-Macedón női válogatott Európa-bajnoki selejtező mérkőzést játszik február végén és március elején Spanyolországgal és azokon is szeretne jól teljesíteni.