Az NB I.-es bajnokság első hetei után megállapíthattuk, hogy vármegyénk két csapata, az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza és a Nyírbátori SC is a felsőházi tagságért, vagyis az első hat hely valamelyikének megkaparintásáért küzdhet.

Idővel úgy alakultak az erőviszonyok, hogy a Nyíregyháza az első hatoson belül is a minél jobb pozícióért küzdhet, míg a Bátor reálisan éppen a hatodik helyen zárhatja az alapszakaszt. Az utolsó három fordulóhoz érve érdemes áttekinteni, milyen sorsolás vár csapatainkra és legfőbb riválisaira!

A nyíregyháziak felsőházi tagsága már biztos, az még viszont kérdéses, hogy milyen pozícióból vághatnak neki annak. A Haladás már biztosan első. A Stúdió jelenleg negyedik, de még odaérhet a második helyre, viszont ötödik is lehet. Manecáéknak egyáltalán nem könnyű a sorsolásuk, mivel a hátralévő három fordulóban kétszer is élcsapattal találkoznak, megfordítva viszont úgy is fogalmazhatunk, hogy emiatt a saját kezükben van a sorsuk. A célok elérése érdekében az Újpest legyőzése kötelező, majd az utolsó hazai meccsen nagyon fontos lenne a Berettyóújfalu legyőzése is. Ha ez nem sikerülne, a két gárda az utolsó fordulóban Kecskeméten egymást taszíthatja rosszabb pozícióba.

Ami a riválisokat illeti. A Veszprém papírforma szerint még egy meccset elveszít, a Kecskemét és a Berettyóújfalu pedig egymástól elvesz majd pontokat, azon túl, hogy remélhetőleg a Nyíregyháza ellen nem nyer egyik gárda sem.

A helyezés azért lényeges, mert a csapatok visznek magukkal pontokat a rájátszásra: az első hét ponttal várhatja a folytatást, a második öt ponttal kezd, a további csapatok egy-egy ponttal kevesebbel rajtolnak.

A Nyírbátor helyzete kedvező, hiszen jelenleg a hatodik pozícióban áll, és még ha kikap a Haladástól, reálisan kettőt is megnyerhet a hátralévő három meccséből. A Maglód és az Újpest elleni sikerre valószínűleg szükség is lesz, hiszen a DEAC-nak és az Aramisnak is esélye van két győzelemre. Az Újpestet még számításba vesszük a táblázatunkban, de a fővárosiaknak már csak matematikai esélyük van az első hatba érni.

Érdekes a helyzet abból a szempontból, hogy az az eredmény, ami az egyik csapatunknak jó, a másikat éppen nehezebb helyzetbe hozza, elég a hétfői Veszprém–DEAC mérkőzést említeni (3–3). Itt meg kell említeni, hogy a papírforma természetesen bármikor borulhat, de összegzésként leírhatjuk, hogy a Nyíregyháza jó eséllyel második helyen végez, ha az összes meccsét megnyeri, míg a Nyírbátor biztosan hatodik lesz, ha kilenc pontot gyűjt a hátralévő fordulókban.

A bajnokság állása

1. Haladás 18 17 - 1 95-27 51

2. Berettyóújfalu 18 12 3 3 71-31 39

3. Veszprém 19 12 3 4 82-47 39

4. Nyíregyháza 19 12 2 5 89-52 38

5. Kecskemét 19 12 2 5 69-44 38

6. Nyírbátor 19 8 1 10 61-69 25

7. DEAC 19 6 6 7 56-49 24

8. Aramis 19 7 2 10 58-74 23

9. Újpest 19 6 3 10 59-76 21

10. PTE-PEAC 19 3 3 13 36-98 12

11. Maglód 19 3 2 14 38-87 11

12. MFA 19 1 1 17 30-90 4

Hátralévő mérkőzések

Berettyóújfalu

Haladás (idegenben)

Kecskemét (otthon)

Nyíregyháza (i)

Aramis (o)

Veszprém

MFA (i)

Haladás (o)

Maglód (i)

Nyíregyháza

Újpest (i)

Berettyóújfalu (o)

Kecskemét (i)

Kecskemét

Berettyóújfalu (i)

PTE-PEAC (i)

Nyíregyháza (o)

Nyírbátor

Haladás (o)

Maglód (o)

Újpest (i)

DEAC

PTEA-PEAC (o)

MFA (o)

Haladás (i)

Aramis

Maglód (i)

Újpest (o)

Berettyóújfalu (i)

Újpest

Nyíregyháza (o)

Aramis (i)

Nyírbátor (o)