Ha nem is sorsdöntő, de nagyon fontos mérkőzés várt szombaton a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapatára. Siska Pálmáék azt a Békéscsabát fogadták, amely hozzájuk hasonlóan hét pontot gyűjtött eddig a bajnokságban, ezért négypontosnak is nevezhettük a találkozót. Annyi bizonyos, hogy a vendégek kezdhették jobb szájízzel a hatvan percet, hiszem az előző fordulóban hazai pályán legyőzték az újonc Kozármislenyt, míg a házigazdák Dunaújvárosban szenvedtek vereséget.

Nagy elánnal vette bele a küzdelembe magát mindkét csapat, pontosabban játszott azonban a Békéscsaba, így kétgólos előnybe került, Novak Erin azonban egy szép átemelős csel után betalált. Aztán Mátéfi Dalma védett, majd Juhász Gréta is megszerezte első találatát. Szűk negyedóra elteltével sajnálatos sérül miatt állt percekig a játék, a vendégek legeredményesebb játékosa Marija Lanistanin a térdéhez kapott, társai ölben vitték le. Legjobbjuk kiesése láthatóan megfogta Rác Sándor csapatát, közel tíz percig nem találtak a kapuba, aztán a félidő végéig már csak egy gólt dobtak. Jól használták ki ezt a hazaiak, Mihara Ajano góljával először mutatott Kisvárda vezetést az eredményjelző. Aztán Gém Léna percei következtek és máris háromra hízott az előnyük. Közben Mátéfi Dalma is elkapta fonalat, a játékrész legnagyobb különbségét Mérai Maja alakította ki a 28. percben, ebből azonban faragtak egyet a vendégek. A szünetre öt gólos Kisvárda vezetéssel vonultak a felek.