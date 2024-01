A decemberben kezdődő Európa-bajnoki selejtezőkre való felkészülés eddigi állomásain hat mérkőzést játszott le a magyar válogatott Sergio Mullor Cabrera irányításával, a hetedik és a nyolcadik összecsapásra február 9-én és 11-én Kuvaitban kerül sor a vb-selejtező előtt álló házigazda ellen.

Megfiatalított keret utazik

Ami a mieink keretét illeti, a szövetségi kapitány ezúttal a korábbiaknál is fiatalabb együttesnek szavazott bizalmat, így néhány rutinos játékos, mint Dróth Zoltán vagy Tatai József ez alkalommal pihenőt kapott a szakmai stábtól. A keret tagjai február 4-én, vasárnap találkoznak, és még aznap elutaznak az edzőtáborozás helyszínére.

– Bár tizenegy hónap még hátra van az Európa-bajnokság első selejtezőköréig, ez egyáltalán nem sok idő, hiszen a versenynaptár miatt kevés lehetőségünk lesz a közös összetartásokra – mondta az mlsz.hu-nak a kerethirdetés után Sergio Mullor. – Szeretnénk újabb lépést tenni előre, és elkerülni, hogy megismétlődjön, ami a legutóbbi, Koszovó elleni mérkőzéseken történt, ahol nem voltam túlságosan elégedett a csapat teljesítményével, ráadásul elvesztettünk egy lehetőséget arra, hogy tovább növeljük az önbizalmunkat. A kuvaiti edzőtábor előtt azt a döntést hoztuk, hogy ezúttal még inkább a fiatalokra építjük a keretet. Olyan csapattal megyünk, amelynek átlagéletkora mindössze 24,3 év. A fiatalabb kerettagok az U19-es és legutóbb az U21-es válogatottban is bizonyították, hogy megérdemlik a bizalmat, ráadásul a klubjaikban is egyre fontosabb szerepet kapnak. Fontos, hogy önbizalmat és megfelelő nemzetközi tapasztalatot szerezzenek, hogy amikor szükségünk lesz rájuk, segíteni tudják a csapatot. Kuvait jó képességű együttes, részt vett a legutóbbi futsal-világbajnokságokon is.

A vb-selejtezőkre készülnek

Jelenleg a szeptemberi világbajnokság selejtezőjére készülnek, ezért fontos pillanatban játsszák ezt a két mérkőzést. Mindent bele kell adnunk, hogy jó eredményt érjünk el, de biztos vagyok benne, hogy csapatként sokat tudunk fejlődni ezen az összetartáson – zárta gondolatait a kapitány.

A tizenhat fős keretben helyet kapott az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza fiatal tehetsége Kovács Ádám, valamint a Nyírbátori SC három alapembere, nevezetesen Bartha Sándor, Szentes Bíró Tamás és Hadházi Sándor.

A válogatott kerete

Kapusok:

Alasztics Marcell (Haladás VSE)

Gémesi Gergő (Újpest-220Volt)

Mezőnyjátékosok:

Nagy Imre (MVFC Berettyóújfalu)

Haász Benjamin (SG Kecskemét Fuhtsal)

Rábl János (MVFC Berettyóújfalu)

Nagy Kevin (MVFC Berettyóújfalu)

Bartha Sándor (Nyírbátori SC)

Fekete Márk (SG Kecskemét Futsal)

Szentes Bíró Tamás (NyírbátorI SC)

Pál Patrik (SG Kecskemét Futsal)

Büki Baltazár (Aramis SE)

Lux Gábor (1. Futsal Club Veszprém)

Hadházi Sándor (Nyírbátori SC)

Rutai Balázs (Haladás VSE)

Kovács Ádám (Nyíregyháza)

Faragó Ádám (DEAC)