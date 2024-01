A Nyíregyháza Spartacus szerdán érkezett haza a tíznapos törökországi edzőtáborból, ahol Sidében az edzések mellett három edzőmérkőzést is játszottak. A mögöttük hagyott időszakot értékelte az együttes vezetőedzője, Tímár Krisztián.

– Hasznosan telt az elmúlt tíz nap, a három edzőmérkőzés is jól sikerült, a fáradtság ellenére sikerült minden alkalommal magas intenzitással játszanunk. Hátsó alakzatunk továbbra is stabil, sokat dolgoztunk a labdajáratáson, a pozíciós játékon, ebben sikerült előre lépnünk. Bízom benne, hogy a frissítést követően tovább fejlődik a csapat a támadó harmadban, szeretném ha a helyzetkihasználásunk a bajnoki rajtig teljesen beélesedne, mert ezzel még akadnak problémáink. De ez a felkészülés ezen szakaszában természetes – fogalmazott a szakember.

A Szpari a téli átigazolás időszakban eddig két játékost igazolt.

– Beke Péter személyében egy támadót igazoltunk, aki a támadószekció mindhárom pozíciójában bevethető, Temesvári Attilára pedig belső védőként számítunk. Attila egy kisebb sérüléssel érkezett, neki kell még egy kis idő, amíg utoléri magát. Beke Péter jó állapotban van és már be is mutatkozott, beszállt a csapatba kerülési harcba – zárta Tímár Krisztián.

A játékosok most két nap szabadságot kaptak, hétvégén pedig megkezdik a Mezőkövesd elleni mérkőzésre a felkészülést, amely a csapat bajnoki főpróbája.

A Nyíregyháza Spartacus az év első bajnoki mérkőzésén jövő vasárnap a Tiszakécskét látja vendégül ideiglenes otthonában, Balmazújvárosban.