Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza úgy vágott neki az alapszakasz utolsó három fordulójának, hogy már biztosította részvételét a felsőházi rájátszásban és azért küzdhetett, hogy azt minél előnyösebb pozícióban kezdje meg. Akkor is megállapíthattuk, hogy a csapatnak egyáltalán nem könnyű a menetrendje, ugyanakkor a saját kezében volt a sorsa, akár a második helyre is odaérhetett volna.

Ehhez képest az elmúlt két mérkőzés nem alakult jól, hiszen Újpesten a kötelezőnek hitt győzelem helyett csak a hajrában kicsikart döntetlen jött össze (2–2), a Berettyóújfalu pedig magabiztosan nyert Nyíregyházán (2–6).

A Stúdió az utolsó fordulóhoz érve ötödik, de negyedik, sőt, akár harmadik is lehet. Hozzá kell tenni, utóbbinak kicsi a valószínűsége, mert ahhoz a nyíregyházi győzelem mellett a Veszprémnek ki kellene kapnia a Maglód vendégeként, reálisan inkább a negyedik pozícióért küzdhetnek Dávid Richárdék. A képlet roppant egyszerű, hiszen amennyiben nyernek a mieink csütörtökön, akkor feljebb lépnek, minden más eredmény esetén ötödikek maradnak.

A feladat most sem egyszerű, mert éppen a negyedik, két ponttal jobban álló Kecskemét otthonában kellene bravúrt elérni. A két csapat összességében hasonlóan teljesít az idényben, a „hírös városi” gárdának is volt hosszabb veretlenségi sorozata, a rangadókon felemás eredményeket ért el, míg a tabellán lejjebb elhelyezkedő együtteseket többnyire magabiztosan megverte. A felek novemberben találkoztak egymással a Continental Arénában, akkor 6–3-ra a vendégek diadalmaskodtak.

– Az első számú célunk, hogy az erőnléti állapotunkat visszahozzuk a decemberi szintre – mondta el a nyíregyháziakat irányító Lovas Norbert. – Már látjuk a jeleket, hogy javulunk ebben, ami a Berettyóújfalu ellen 25 percre volt elég, remélem, ezúttal már 30-32 percre kitoljuk. Utána az akarati tényezők, illetve a szerencse is számít, ha melózunk érte, akkor lehet keresnivalónk Kecskeméten.

– Az előző mérkőzésen voltak olyan ki nem kényszerített hibák, amiket nem illik elkövetni, bármilyen állapotban is legyen egy játékos – tette hozzá a tréner. – Az egyéni rossz döntéseket próbáltuk a héten kijavítani, illetve a helyzetkihasználáson is változtatnunk kell, mert adódtak szépszámú lehetőségeink, de sajnos csak két gólt szereztünk. Olyan érzésem van, mintha a bajnokságot újra kezdenénk, ugyanabba a szituációba keveredtünk, mint az elején, akkor kellett négy-öt meccs, hogy kilábaljunk belőle. Jó úton vagyunk, de nagyon sokat kell dolgozunk azért, hogy Kecskemétről akár csak egy pontot is elhozzunk.

Sportággal kapcsolatos hír, hogy Sergio Mullor szövetségi kapitány kihirdette keretét a vasárnaptól kezdődő összetartásra. A szakember az elmúlt hónapokban többször is együtt dolgozott az U21-es válogatott tagjaival is, ezúttal azonban nem külön végez munkát a két korosztállyal, hanem összevont csapatot állított össze. A legfrissebb keretnek alig több mint 24 év az átlagéletkora. A válogatottba bekerült a nyíregyháziaktól Kovács Ádám, a Nyírbátori SC-ből pedig Szentes-Bíró Tamás, Bartha Balázs és Hadházi Sándor is. A mieink Kuvaitban vesznek részt edzőtáborban, ahol kétszer is összecsapnak a házigazda legjobbjaival.