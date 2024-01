Hétfő estétől kezdve már csak a bajnokságra kell koncentrálnia a Hübner Nyíregyháza BS-nek. Közhelynek tűnik, de a Hepp-kupa befejezése valóban azt eredményezte, hogy nem kell megosztani a figyelmet, innentől csak az számít, hogy a csapat az NB I/B-ben minél gyorsabban elkerüljön a veszélyes zónából. A Cápák múlt héten megtették az első lépést a Budafok legyőzésével, amivel két riválisukat is beérték a győzelmek számában. Csütörtökön a Salgótarjánt és a budafokiakat le is hagyhatják és újabb együttest érhetnek utol, valamint közelebb férkőzhetnek már a rájátszást érő helyekhez. Mielőtt bármit is továbbgondolnánk, a legfontosabb, hogy meg kell verni a Jászberényt!

Bizakodásra ad okot, hogy a Blue Sharks eddigi három bajnoki győzelméből az egyiket épp a jászságiak vendégeként szerezte, ráadásul a szezon talán legjobb játékával. A 89–65-re megnyert szeptemberi mérkőzésen Geiger Bálint 17, Végső Bálint 16, Bus Iván 15, Bonifert Bendegúz pedig 13 pontot szerzett és további öt pontszerzője volt a csapatnak.

A JKSE 5–9-es mérleggel a 10. helyen áll jelenleg. Roppant kiszámíthatatlan együttes, amit a december óta elért eredmények is mutatnak: legyőzték a Ceglédet, de kikaptak a DEAC U23-tól és a TF-Budapesttől. Puskás Artúr csapata sem pihenhetett sokat, sőt, még kevesebbet is, mint a nyíregyháziak, hiszen kedden játszott a Fót vendégeként és szenvedett 67–65-ös vereséget. Az eddigiek alapján otthon veszélyesebb a jászberényi gárda, idáig csupán kétszer, legutóbb október 14-én nyert idegenben.

Ősszel komolyan meggyengült a vendégcsapat azzal, hogy a 18.7 pontot átlagoló Kucsora Csabát elvitte az élvonalban szereplő Paks. Jelenleg Meleg Károly a legeredményesebb játékosuk (12.6 pont, 6.6 lepattanó), sokoldalú az amerikai irányítójuk, Jordan Santiago (10.5 pont, 4.9 gólpassz), és további három-négy játékosuk eléri vagy közelít a tízpontos átlaghoz.

A találkozót csütörtökön 17 órakor játsszák a Continental Arénában.