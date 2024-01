Az amerikai játékos így is kiválóan indította a meccset: kontakttal együtt dobott nehéz kosarat, blokkolt a másik oldalon, majd egy gólpasszt is kiosztott. Vele együtt az egész csapat kiváló rajtot fogott, lendületesebben játszott, mint a vendéggárda, ami védekezésben és a lerohanásokban is meglátszott. Aggodalomra adott okot, hogy Bus Ivánt le kellett cserélni egy medvepuszi miatt, ám a helyére Geiger Bálint lendületesen szállt be, majd Szobi Dániel is a szokásainak megfelelően hajtott.

A nyíregyháziak mezőnyben továbbra is hozták a közel tökéletes szintet, a palánk alatt viszont már nehezebb dolguk volt az ellenfél rutinos magasembereivel. Ezzel együtt is folyamatosan nőtt a különbséget, Bonifert Bendegúz és Tarján Izsák is elkapta a fonalat támadásban, az első negyedet pedig Nagy Simon zárta le egy utolsó másodperces hármassal.

A Cápák ott folytatták, ahol abbahagyták! A második játékrész elején Bonifert is bedobott egy távolit, amivel már tizenöttel vezetett a hazai együttes. A PVSK hárompontos akciókkal tartotta magát. A hosszabb hazai kosárcsendet Glatz Soma 2+1-es akciója szakította meg, rögtön utána Nagy ismét beköszönt kintről. Rengeteg hazai akció Ervintől indult, vagy ő alakította úgy a támadást, hogy abból helyzet alakuljon ki. Hozzá kell tenni, a vendégek légiósa, Ognjen Micsovics is vezére volt az együttesének, az ő vezetésével tíz pontra csökkent a különbség a nagyszünetre (48–38).

A második félidőre sokkal agresszívabb pécsi csapat jött ki, amely kemény védekezéssel pillanatok alatt eltüntette a különbség nagy részét. A mieink sokáig tartották magunkat, nem engedték, hogy fordítsanak a vendégek: Ervin faulttal együtt szerzett kosarat, Végső is dobott egy szép kettest. A 28. percben aztán a nyíregyházi nevelésű Mokánszki Máté négypontos akciójával lett egál, Micsovics vezetésével pedig már vezettek is a negyed végére.

Úgy tűnt, hogy elfogyott a Nyíregyháza lendülete, védekezésben nem tudta feltartóztatni az ellenfelét és támadásban is statikussá vált a gárda. A semmiből aztán megváltozott a játék képe, Bus Iván zsinórban dobott két kettest és egy triplát, amivel fordított a Blue Sharks, amely hátul is új energiát szerzett valahonnan. A Pécs ellen viszont semmilyen helyzetből nem könnyű nyerni, a listavezető fél perccel a vége előtt egalizált Horti Bálint kosarával. Az utolsó nyíregyházi támadásból nem született kosár, viszont a baranyaiak is elrontották az akciójukat, így jöhetett a hosszabbítás, ami a tiszaújvárosi kupameccs dupla ráadásával együtt már az idénybeli ötödik extra játékideje volt a Cápáknak (84–84).

Itt az első kosarat még a PVSK szerezte, de ez sem törte meg Merim Mehmedovic csapatát. Az ismét nagyon aktív Tarján hatalmasat blokkolt, Végső indításból dobott ziccert, később Bonifert faulttal együtt talált be a palánk alól. Itt még nem volt vége, jött egy nagyon fontos hármas Bustól, a védekezés pedig most már konzisztensen remek volt. A végére még paprikássá vált a hangulat, a földön fekvő Horti szándékosan Bus legérzékenyebb testrésze irányába ütött, amiért kiállították. Az eset után a Blue Sharks értékesített két büntetőt, majd Ervin akcióból lezárta a meccset.

A Pécs másodszor kapott ki a szezon során, míg a Nyíregyháza megszerezte hatodik sikerét, amivel újabb lépést tett a rájátszást érő pozíciók felé!

NB I/B, Piros-csoport, 17. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Pécsi VSK-VEOLIA 102–92 (29–18, 19–20, 14–29, 22–17, 18–8) – hosszabbítás után

Continental Aréna, v.: Balogh, Bács, Fülöp.

Nyíregyháza: Bus 16/6, Végső 10, Ervin 25/6, Bonifert 17/6, Tarján 17/3. Csere: Geiger, Szobi 4, Nagy 8/6, Völgyi 2, Glatz 3. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.

PVSK: Micsovics 25/3, Németh 12/6, Molnár, Bíró 13/3, Horti 16/3. Csere: Mokánszki 18/12, Plézer 5, Antoni, Frank 3/3, Harka. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

Kipontozódott: Tarján (43.), illetve Bíró (42.).

Kiállítva: Horti (44.).