Rutinnal rendelkező, 29 éves, belső védőként és védekező középpályásként egyaránt bevethető futballistát szerződtettünk – írja a kisvardafc.hu. A horvát Bernardo Matic a kazah Ordabaszi csapatától érkezett, de a nacionáléjában olyan jól csengő nevű csapatok is szerepelnek, mint a Hajduk Split, az NK Zagreb (ahol a legtöbb időt töltötte), vagy az akkor másodosztályú spanyol Santander. A kétszeres horvát U19-es és egyszeres U21-es válogatott Bernardo Matic az első téli szerzeményünk és a csapattal tart szerdán a törökországi edzőtáborba.

– Belső védőként és a hatos pozícióban egyaránt számolhatunk új szerzeményünkkel, mindkét helyen voltak gondjaink az elmúlt időszakban – indokolta a játékos szerződtetését Révész Attila sportigazgató. – Fontos az is, hogy magas játékosról van szó, aki az elmúlt ősszel Kazahsztánban több mérkőzésen is a kilencvenedik percen túl szerzett győztes gólt csapata számára. Erre nekünk is nagy szükségünk lesz, úgyhogy nemcsak a védekezésben, hanem az ellenfél kapuja előtt is lesz feladata.

– Gyorsan történt minden, amikor megkerestek a klubtól, hamar tudtam dönteni, mert ez a liga megfelelő szintet képvisel a számomra, és az ideérkezésem után azt is megtapasztaltam, hogy szép stadionban játszhatok és remek infrastrukturális körülmények között készülhetek. Úgy gondolom, a fejlődésem biztosított, ezért is fogadtam el az itteni ajánlatot. Az első benyomásaim kedvezőek, mindenki kedvesen fogadott, és már az első edzésen is átestem. Tudom, hogy a csapat helyzete nem egyszerű, azért dolgozom majd, hogy hozzásegítsem a csapatot a bennmaradáshoz. Ha ez sikerül, akkor meglátjuk, mit hoz majd a jövő. A karrier előrehaladásában nagyszerű lehetőségnek érzem a kisvárdai szerepvállalásomat – nyilatkozta a szerződése aláírása után Bernardo Matic, aki a 4-es mezszámot választotta.