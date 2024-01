Goneth, Neuzer, Hidegh, Vonyigás, Béres... – jól cseng a Rakamazi Spartacus névsora, erre Szász Simon, a helyi futball pápája is elégedetten csettint. A Goneth név az utóbbi években már a szabolcs-szatmár-beregi labdarúgó-játékvezetés egyik minőségi védjegye. Az egykori futballista fia ugyanis játékvezetőnek szegődött, és a szenvedélyét olyan színvonalon űzi, hogy nemrégiben az év játékvezetőjének járó díszes serleget vehette át a vármegyei bálban.

– Nem csak édesapám, hanem nagyapám is focisták voltak: a tévémaci helyett Fradi-meccseken nőttem fel, úgyhogy igazából sok választásom nem volt. Nálunk a téma mindig a foci volt, és nem kérdés, hogy a zöld-fehér szín dominált – jegyezte meg Goneth Béla, aki a családi tradíciót követve Rakamazon futballozott 7 esztendős korától 18 éves koráig, főként utánpótlás szinten. Végigjárta a korosztályos ranglétrát, valamint belekóstolhatott az akkori NB III.-as felnőtt csapat edzéseibe és mérkőzéseibe cserejátékosként, ami abban az időben megtiszteltetés volt számára.

– Az élet úgy hozta, hogy Budapestre kerültem egyetemre, így egy évet játszottam a BLSZ bajnokságában, de mivel a hétvégi meccsek helyett a hazajárást választottam, a nagypályás játékospályafutásom véget is ért. Édesapám játékosként elég magasra tette a lécet, amit én nem tudtam megugrani. Nem volt egyszerű úgy focizni, hogy azt a szintet várták tőlem, amit ő képviselt. Az érmének azonban két oldala van: a neve és ismertsége sokat segített, hogy játékvezetőként hamar elfogadjanak még a „nagy dumás régi motorosok” is. Persze, ezért nekem tenni is kellett bőven. Gyerekkori barátom, Losonczki Flóri dobta fel nekem az ötletet 2015-ben, akkor ő már játékvezető volt. Először csak mosolyogtam ezen, mert magamtól soha nem jutott volna eszembe, mondtam is neki, hogy: „Én, bíró?! Kizárt...” Aztán addig mondogatta, amíg beadtam a derekam. Szerettem a labdarúgás közelében lenni, gondoltam, megnézem a sportágat ebből a szemszögből is. A legalsó szinten kezdtem, mint bárki más. Egész jól ment az asszisztálás, ebben a szerepkörben hamar a megyei első osztályban találtam magam. Kicsit ekkor úgy voltam vele, hogy elég is ez nekem, a játékvezetés más kávéház, annyira nem is erőltetem, úgymond „el voltam a langyos vízben”.

– Az első megyei másodosztályú meccsemet 2019-ben vezettem (Nyíribrony-Nyírbéltek), aztán jött a Nyírkarász-Záhony és a Záhony-Tuzsér rangadó, ahol a csapatokat korábbi NB.-s játékosok is alkották. A mérkőzések szerencsére jól sikerültek, talán ez volt a fordulópont, amikor elhittem, van keresnivalóm, aztán 2021-ben az Újfehértó-Nagyhalász meccsel debütáltam játékvezetőként a megyei egyben. Emlékszem, egy Gergelyiugornya-Záhony megyei másodosztályú bajnokin az első játszott a másodikkal, nagy érdeklődés övezte a derbit, élő közvetítés, több száz néző. Ilyen hangulatban élmény a játékvezetés! Eszembe jut egy Biri-Kótaj találkozó is, ahol a harmadik fordulóban két lelkes, 6 pontos csapat játszott egymással: volt hazai 2-0-ás, 3-2-es vezetés, aztán 4-6 lett a vége, két kiállítással. Na, az parázs volt!

– Úgy érzem, jó szezont zártam, viszont megannyi remek kolléga van még, akik ugyanezt elmondhatják, szóval ezt a díjat, amit kaptam, soha nem lehet biztosra venni. Óriási örömmel töltött el, amikor az évzáró bálon az én nevem hangzott el. Ezúton is szeretném megköszönni a sok gratulációt és pozitív visszajelzést, amit kaptam az utóbbi időben. Ez az elismerés nagy felelősséggel jár, nem lehet leülni, a jövőben is bizonyítanom kell, hogy ismét jó helyre került az év játékvezetőjének járó kupa.

Goneth Béla amellett, hogy a vármegyei első osztályú keret meghatározó tagja, NB II-es futsalmeccseket is vezet, míg az NB I-ben időmérői teendőket lát el.

– A nagypályás mérkőzések többnyire hétvégén, a futsalmeccsek pedig hétköznap vannak, úgyhogy túl sokat nem unatkozom, de én választottam ezt az életet, szeretem a pörgést. Amilyen tapasztalatokat az egyikben szerzünk, azt a másikban is tudjuk hasznosítani, szóval elférnek egymás mellett. Kivételes a helyzetem, mert futsalban országos szinten is kiemelkedő kollégákkal tudok meccsre járni, jó példák vannak előttem. Célom az, hogy az NB I.-ben vezessek kispályán.

– Építőmérnök vagyok, műszaki referensként dolgozok a Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóságon, Nyíregyházán. Délutánonként és hétvégente – ahogy a játékvezetés mellett időm engedi – a Gönczi Team SE tagjaként a másik kedvenc sportágamnak, a kick-boxnak élek. Próbálok ebben a légkörben is minél több időt eltölteni, edzeni, és minél többet kihozni magamból. Ahogy a futballban, itt is az évek alatt nagyszerű barátságokra tettem szert, világszinten elismert edző foglalkozik velünk, amit már nehezen tudnék kihagyni az életemből.

– Ilyen életmód mellett különösen megértő társra és támogató családra van szükség, ami szerencsére adott is, és ez a legfontosabb az egészség mellett. A legnagyobb örömöm pedig az, hogy kisfiam fog születni, így jelenleg minden körülötte forog.