Míg a csapat a törökországi edzőtáborban készül a bajnoki folytatásra, addig a szakmai stáb a csapat megerősítésén dolgozik gőzerővel. A Nyíregyháza Spartacus a napokban két játékos igazolását jelentette be. Szerdán Beke Péter érkezéséről számolt be a csapat honlapja. A 22 éves csatár a Ferencvárosnál nevelkedett, majd 2017-től Németországban, a Hamburg labdarúgója volt – írja a nyiregyhazaspartacus.hu. 2021-ben tért haza a Zalaegerszeghez, majd Budafokra igazolt, ahol tavaly nagy része volt abban, hogy a budafokiak sikeresen szerepeltek, és Magyar Kupa döntőt játszhattak. 36 tétmérkőzésen 21 gólt szerzett, és remek teljesítményére az NB I.-es Paks is felfigyelt, mely szerződtette. Tőlük igazolta most a Nyíregyháza Spartacus.

– Intenzív napok vannak a hátunk mögött, folyamatos tárgyalások után sikerült mindenben megállapodnunk Beke Péterrel és a paksiakkal. Személyében egy olyan fiatal támadót igazoltunk, akinek tehetségére már 16 évesen Németországban is felfigyeltek, majd a felnőtt futball világába tavaly Budafokon robbant be. 15 bajnoki találata mellett 6 gólt lőtt a Magyar Kupában, és élvonalbeli csapatokat ejtettek ki vezérletével. Dinamikus, az egy az egy elleni játékokban erős, a kapu előterében hatékony labdarúgó, aki hosszú távon a Szpari erőssége lehet, ezért szereztük meg a Pakstól, és kötöttünk vele 3,5 éves szerződést. Bízunk abban, hogy tavasszal segít majd nekünk abban, hogy kiharcoljuk a feljutást – mondta Fekete Tivadar sportigazgató.

– Nagyon nagy reményekkel érkeztem a klubhoz. Fekete Tivadarral régről jó a kapcsolatunk, és ez nagyban befolyásolta a döntésemet. Amikor megkeresett – bár voltak más ajánlataim is – attól kezdve a Szpari került az első helyre, és örülök, hogy itt folytathatom pályafutásomat. Szeretnék egy még jobb évet, mint amilyen Budafokon volt, és remélem gólokkal járulhatok hozzá ahhoz, hogy feljusson a csapat az élvonalba. Hosszú távra tervezek a Szparival, mert tetszettek a tervek, a légkör, hogy rövidesen új stadionban játszhatunk, és tudom azt is, hogy a szurkolók nagyon várják, hogy újra NB I.-es csapata legyen Nyíregyházának. Szeretnék ennek a részese lenni – tette hozzá Beke Péter.

Csütörtökön újabb játékossal kötött szerződést a Nyíregyháza Spartacus, Temesvári Attila a Szpari játékosa. A 23 éves, 2 méter magas belső védő a Vasasnál kezdte pályafutását, majd 2014-ben a Honvéd utánpótlásában folytatta, ezt követően megfordult Tiszakécskén, Győrben, majd két évet Szegeden futballozott. Közel száz NB II.-es találkozón lépett pályára, legutóbb pedig az élvonalbeli Paks játékosa volt, ahol az élvonalban is bemutatkozhatott. Az U17-től kezdve rendre a korosztályos utánpótlás-válogatottakat erősítette. A Temesvári név jól cseng Nyíregyházán, az 1980-as aranycsapatnak Attila nagyapja, Temesvári Miklós volt az edzője.

– Minden nyíregyházi szurkoló tudja, hogy Attila nagypapája mit tett a város labdarúgásáért, így van egy komoly érzelmi kötődés is a klubhoz, ez a tárgyalások során végig érződött. Egy rendkívül jó fizikai paraméterekkel rendelkező játékos, aki magas, erős, de fiatal kora ellenére már komoly tapasztalattal is rendelkezik. A másodosztályban alapember volt csapataiban, nem véletlenül keltette fel NB-I-es együttesek figyelmét is. Fontos szempont volt a kiválasztásnál továbbra is az emberi oldal, egy jó felfogású labdarúgó érkezett hozzánk. Vele is hosszú távra tervezünk, aki nem csak átmeneti állomásnak tekinti a klubot, ezért 3,5 éves szerződést kötöttünk vele – mondta Fekete Tivadar sportigazgató.

- Gyorsan zajlottak a dolgok az elmúlt napokban, és amikor a Nyíregyháza megkeresett, éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség, amivel élni kell. Meseszerű lenne, ha 44 évvel azok után, hogy nagyapám először vezette az élvonalba a klubot, most én is az NB-I-be kerülnék a Szparival. Ez nagyon motivál, és nagyon várom már, hogy a társakkal dolgozhassak. Sokukat ismerem vagy ellenfélként, vagy egykori csapattársként, így nem lesz gond a beilleszkedéssel, de a pályán kell majd bizonyítanom – tette hozzá Temesvári Attila.

Mindkét játékos megérkezett a törökországi edzőtáborba, és ma már a többiekkel tréningezik.