A Békéscsaba elleni győzelmet követően a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapatára négynapos dunántúli túra vár. Pénteken Mosonmagyaróváron bajnoki mérkőzést játszanak Mérai Majáék, hétfőn pedig A Magyar Kupa negyeddöntője vár rájuk a Győr vendégeként.

– A bajnoki mérkőzés időpontja fix volt, a Magyar Kupa mérkőzés pedig jövő szerdára volt kiírva. Megkerestek azonban miket a győriek, hogy mivel nekik fontos Bajnokok Ligája mérkőzésük lesz jövő hétvégén, ezért nagy segítség lenne, ha a találkozót hétfőn játszanánk le. Nekünk ez kapóra jött, hiszen így megspórolhatunk egy hosszú utazást az ország nyugati szegletébe. Két nagyon jó csapat ellen játszhatunk így egymás után és a kettő között a csapatépítésre is jut majd időnk – mondta a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője, Józsa Krisztián.

Pénteki ellenfelük a Debrecen mellett a bronzérem fő várományosa. Az MKC játékoskerete a nyáron keveset változott. Az alapcsapat maradt, tehát a legfőbb értékeiket sikerült megtartaniuk, viszont az érkezők közül jól illeszkedett be a fiatal balszélső, Schatzl Natalie. És, hogy mennyire komolyan gondolják a dobogós helyezést, jelzi, hogy a második fordulóban hazai pályán legyőzték a győrieket. Ez pedig nagy bravúr még akkor is, ha tudjuk, az ETO ebben az időszakban még csak kereste megújult önmagát. Az MKC aztán a Fradi-pályán is csak szűk vereséget szenvedett, a többi meccsét pedig magabiztosan húzta be. A Mosonmagyaróvár csapatát most is a két Tóth, Eszter és Gabriella húzza, de kezd felnőni hozzájuk a harmadik Tóth, a Fraditól kikölcsönzött Nikolett és a sokat fejlődött jobbátlövő, Albek Anna. A beálló posztján Pásztor Noémi is stabilan tagja Golovin Vlagyimir a magyar nemzeti csapatának. A kapuban a válogatott Szemerey Zsófi várja a lövéseket, ő a jó napjain képes halmozni is a bravúrokat. Gyurka János csapata a magyar bajnokság mellett az Európa Ligában is szépen szerepel, csoportjában az első helyről várja a negyedik fordulót.

A Kisvárda vezetőedzője elárulta a Békéscsaba ellen aratott fontos győzelem után jó a hangulat az öltözőben.

– Ezt a pozitív hangulatot visszük magunkkal a hosszú útra, a mosonmagyaróvári mérkőzésre. Ellenfelünk erre a szezonra szintet lépett, nem véletlenül győzték le a Győrt. Évek óta szisztematikusan építkeznek, Gyurka Jánosnak mindkét posztra két meghatározó, azonos képességű játékosa van, a magyar bajnokság mellett az Európa Ligában is szépen szerepelnek. Remek, modern kézilabdát játszanak, rengeteg futással, rendezetlen védelem elleni befejezéssel, de felállt fal ellen sem jönnek zavarba – jellemezte soros ellenfelünket vezetőedzőnk. – Ettől függetlenül nem feltartott kézzel lépünk pályára, mindent meg fogunk tenni azért, hogy egy jó mérkőzést játsszunk velük – tette még hozzá. – Megpróbáljuk azokat a dolgokat gyakorolni, amelyek a fontosak számunkra a február hátralévő mérkőzéseire. Amit a Mosonmagyaróvár ellen meg tudunk valósítani, az menni fog az MTK és a Kozármisleny elleni is – vélekedett Józsa Krisztián.

A csapat pénteken a mérkőzés után tovább utazik Győrbe, ahol szombaton a regeneráción lesz a fő hangsúly, emellett délután csapatépítő programon vesznek részt a lányok, vasárnap pedig már a Győr elleni mérkőzésre koncentrálnak.