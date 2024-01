Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza az újpesti döntetlennel lépéshátrányba került a második helyért folytatott küzdelemben, viszont az alapszakasz utolsó két fordulójában még tehet azért, hogy minél jobb pozícióból kezdje meg a felsőházi rájátszást. Öreglaki Norberték két riválisukkal találkoznak a folytatásban, elsőként a Berettyóújfaluval. A tavalyi ezüstérmes januárban kikapott a Haladástól (3–2), de magabiztosan megverte a PTE-PEAC-ot (1–7) és legutóbb a Kecskemétet is (6–3), vagyis jó formában várhatja a pénteki találkozót.

Már a rájátszásra hangolnak

– Ez, valamint a Kecskemét elleni mérkőzés is olyan, amin megnézhetjük, hol tartunk – mondta el a nyíregyháziakat irányító Lovas Norbert. – Jelenleg nagy lemaradást kell behoznunk erőnlétben, de a program is úgy van összeállítva, hogy a rájátszásban legyünk majd jó erőben. A Berettyóújfalu jó formában van, de úgy érzem, mi sem vagyunk rosszban, ám a mutatott játék nem tökéletes. Szeretnénk jó mérkőzést játszani, van törleszteni valónk, hiszen Berettyóújfaluban nagyon gyenge napot fogtunk ki, a szezonban ott produkáltuk a leggyengébb félidőnket (4–1-es első félidő után 6–3-as végeredmény született – a szerk.) Bízom benne, hogy összeszedjük magunkat. Ellenfelünket nem kell bemutatni, de mi is megmutattuk már, hogy el lehet őket kapni, ezekből az emlékekből is lehet táplálkozni.

A találkozó 18 órakor kezdődik a tiszavasvári úti csarnokban.

Egy órával később Nyírbátorban is felharsan a kezdő sípszó, ahol a felsőházi rájátszásért küzdő Nyírbátori SC a Maglód csapatát fogadja. Elek Gergő egylete jelenleg a tabella nyolcadik helyén tanyázik, ám a lemaradása mindössze két pont a hatodik DEAC mögött.

– Igyekeztünk lépésről lépésre haladni a 2024-es év első négy összecsapásán – mondta el lapunk megkeresésére a Nyírbátor vezetőedzője. – A Magyar Futsal Akadémia 4–0-s legyőzése után a papírformának megfelelően kikaptunk a bajnoki címvédő Haladástól, ellenben azt gondolom, hogy jó teljesítményt nyújtottunk, érett játékot mutatva esélyünk volt a pontszerzésre. Összességében jó úton haladunk, többször is visszanéztük ezt a meccset, melyet követően bátran merem azt állítani, hogy ez a játék elég kell, hogy legyen a Maglód ellen.

A Pest vármegyei alakulat a tizenegyedik a pontvadászatban, a felek októberi találkozóját 4–2-re nyerte a nyírségi alakulat.

Dominálni kell a mérkőzést

– Nem szabad megelégednünk az eddig elért eredményeinkkel – zárta gondolatait a tréner. – Dolgoznunk kell tovább, a soron következő ellenfelünkkel szemben a labdabirtoklásra és a rivális kontráinak a levédekezésére helyezve a legfőbb hangsúlyt. A Maglód elleni meccset dominálnunk kell és akkor nem okozhat gondot a három pont megszerzése, amelyre nem titok, hogy jelen pillanatban égető szükségünk van.

A Nyírbátor az alapszakasz utolsó játékkörében az Újpesthez látogat és amennyiben a riválisok mérkőzései is úgy alakulnak, akkor akár még a felsőházba kerülés is összejöhet.

Futsal: NB I.

A bajnokság állása

1. Haladás 20 19 - 1 101-30 57

2. Berettyóújfalu 20 13 3 4 79-37 42

3. Veszprém 20 13 3 4 84-48 42

4. Nyíregyháza 20 12 3 5 91-54 39

5. Kecskemét 20 12 2 6 72-50 38

6. DEAC 20 7 6 7 59-50 27

7. Aramis 20 8 2 10 60-75 26

8. Nyírbátor 20 8 1 11 62-72 25

9. Újpest 20 6 4 10 61-78 22

10. Pécs 20 3 3 14 37-101 12

11. Maglód 20 3 2 15 39-89 11

12. MFA 20 1 1 18 31-92 4