Újabb fontos mérkőzés vár szombaton a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli női csapatára, Juhász Grétáék a közvetlen rivális Békéscsabát fogadják szombaton.

A Békéscsaba az előző kiírásban megőrizte élvonalbeli tagságát. Az aktuális idénynek a Kisvárdához hasonlóan új vezetőedzővel vágtak neki, a vajdasági Rác Sándorral kétéves szerződést kötöttek a viharsarkiak. Két nagy különbségű papírforma vereséggel kezdtek a Győr és a Fradi ellen, ám utána nagyon fontos győzelmet arattak az Alba Fehérvár otthonában. A derű után viszont jött a ború: hazai pályán kaptak ki az újonc Vasastól, pedig ezzel a két ponttal bizonyosan kalkuláltak előzetesen. A bajukat növelte, hogy a meccs utolsó percében hónapokra elvesztették a csapatkapitány beállójukat, Giricz Laurát. Ezt követően papírforma vereséget szenvedtek Debrecenben, majd hazai pályán nem bírtak a Dunaújvárossal és Mosonmagyaróváron, valamint Vácon sem termett számukra babér. Kulcsfontosságú meccsen szereztek viszont két pontot Balatonbogláron a NEKA vendégeként és hazai pályán az újonc Kozármisleny ellen. Közben szintén Békéscsabán döntetlent játszottak az MTK-val. Így a Kisvárdával egyaránt hét pontot gyűjtve várják a találkozót, a két együttes között a gólkülönbség rangsorol, amely Józsa Krisztián együttesének kedvez.

A kapura legveszélyesebb emberük változatlanul a korábban a Vasasban és Szombathelyen is megfordult Marija Lanistanin, aki hetvenkilenc találattal vezeti is a házi góllövőlistát. A másik, akire még mindig figyelni kell, az egykori válogatott beálló, Mayer Szabina és a sérüléséből visszatérő Giricz Laurával is meggyűlhet a bajuk a hazaiaknak. Sűrű az alsóház, ezért az ott tartózkodó együttesek egymás elleni mérkőzésein szerezhető pontoknak hatványozottan nagy jelentősége lesz a végelszámolásnál. Tisztában van ezzel a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője, Józsa Krisztián is.

– Sorsdöntő találkozó vár ránk, itt már nincs helye a mellébeszélésnek, ezen a mérkőzésen a tetteknek kell dönteni – szögeztek le határozottan Józsa Krisztián. – Betegeinkkel, sérültjeikkel úgy vélem bravúr lett volna pontot szerezni Dunaújvárosban, pedig nagyon közel álltunk hozzá, a saját ki nem kényszerített hibáink billentették a mérleg nyelvét a hazaiak fel. Az ilyen hibáknak nincsen helye ezen a mérkőzésen. A lányok tisztában vannak a téttel, ennek szellemében is készültünk. Nem szabad azonban, hogy elvigye a hév, a nagy akarás a csapatot, higgadtnak kell maradnunk és a kulcsszituációkban jó döntéseket kell hoznunk, ez döntheti el a találkozó sorsát – zárta a Kisvárda vezetőedzője.