Élményekben gazdag futást ígérnek a II. Tokaj by Night Run szervezői, akik a tavalyi év tapasztalatai alapján az idén több mint 500 nyíregyházi indulóra számítanak.

- Az elmúlt évben több nyíregyházi iskola is részt vett a tokaji éjszakai futásunkon és nagyon sok egyéni, csapatos, céges nevezést is kaptunk Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből, illetve Nyíregyházáról. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a rendezvényeinknek futás közben élményelemekkel, élményfényekkel találkozzanak az amatőr és a profi futók. Az 5 és a 10 kilométeres táv Tokaj legszebb részein haladnak majd át, így az esemény egy turisztikai attrakció is egyben. A profi futókat külön is díjazzuk majd, de ez egy csapatépítő, buli futás inkább. Tavaly olyan nevezők is elindultak, akik életükben nem futottak még, tehát itt valóban nem muszáj sietni, lehet sétálni is és gyönyörködni a tájban. Szeretnénk idén június 28-án tovább fokozni a hangulatot - összegzett sokat sejtetően Pokrovenszki Gergely a rendezvényt szervező Tetterő Egyesület elnöke, akitől megtudtuk, hogy február 1-től lehet jelentkezni az éjszakai élményfutásra.