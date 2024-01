Ezt követően rákapcsoltak a Szpari labdarúgói, akik már most, a felkészülés elején is kiváló fizikai formában vannak. Kiderült, hogy Herjeczki Kristóf és Kovácsréti Márk teremben is ügyesen bánik a labdával, Kesztyűs Barna mellett itt sem lehet elvinni a labdát és a kapott gólok ellenére is láthattuk, hogy rendben vannak a Fejér-Bese kapuspáros reflexei.

A fokozódó Spartacus-nyomás góllá érett, Herjeczki a védőjéről lefordulva kiegyenlített. Amikor már azt érezhettük, hogy a játékrészt a vendégek uralják, gyorsan érkezett két Stúdió-gól: brazil összjátékból Gregory volt eredményes, Dávid Richárd passzából pedig Maneca duplázott. A harmadik harmadban egyre inkább kijött, hogy melyik együttes mozog otthonosabban a parkettán, de szurkolóik szűnni nem akaró buzdítása mellett a labdarúgók is megvillantak még olykor.

A folytatásban újra betalált Maneca, gólt ünnepelhetett Szabó Lajos és Öreglaki Norbert, majd az utolsó pillanatban Gregory az üres kapuba emelt, ezzel beállítva a 7–1-es végeredményt.

– Jó pár éve nem játszhattam már teremben, de egyébként szeretem a kispályát – árulta el a meccs után a Szpari középpályása, Herjeczki Kristóf. – Örülök, hogy most volt egy ilyen lehetőség, szívesen jöttem. Tétmeccseken is benne van a játékomban, hogy cselezéssel próbálom megoldani a helyzeteket. Az edzőnk úgy küldött pályára, hogy ne csak szórakozás legyen belőle, ugyanakkor próbáltuk élvezni is a játékot. Ha már itt voltunk, akkor igyekeztünk a legjobbat kihozni magunkból, még ha ez az eredményen nem is látszik sajnos, mert jobbak voltak a futsalosok.

A tervek szerint a Spartacusnak lesz lehetősége visszavágni, nyáron ugyanis füvön is összecsaphat a két együttes, a legfontosabb persze az, hogy a csapatok ugyanolyan szépen folytassák a bajnokságot, ahogy decemberben abbahagyták!

Futsal: gálamérkőzés

A’ Stúdió Futsal Nyíregyháza–Nyíregyháza Spartacus 7–1 (1–0, 3–1, 3–0)

A’Stúdió: Petró – Öreglaki, Gregory, Maneca, Dávid. Csere: Szabó, Kovács, Lakatos, Kovács Á., Gagyi, Krajnyák, Bakó, Urr, Kiss, Garda. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Spartacus: Fejér – Farkas, Géresi, Gresó, Kovácsréti. Csere: Bese, Bertók, Herjeczki, Kesztyűs, Nagy B., Németh, Oláh, Pataki, Vass P. Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gól: Maneca (12., 24.), Gregory (23., 27., 45.), Szabó (36.), Öreglaki (40.), illetve Herjeczki (19.).