A második negyedév eleje még a klubszezon legizgalmasabb időszaka volt, a végén pedig már válogatott sportolóinkért szoríthattunk és testközelből élhettünk át nemzetközi eseményeket.

Csősz Richárd (balra) gólja bennmaradást ért a Nyíregyháza Spartacusnak

Fotó: Trifonov Éva-archív

A labdarúgó NB II.-ben a Nyíregyháza Spartacus ekkor már nem a télen kinevezett Visinka Ede vezetőedző irányításával próbált megmenekülni a kiesés elől. Fekete Tivadar sportigazgatóval a kispadon összességében stabilabbá vált az együttes, ám győzelmek helyett többnyire döntetleneket születtek. A Szpari így is jól állt a 35. fordulóig. Ekkor érkezett Balmazújvárosba a már biztosan bajnok Diósgyőr. Az összecsapásnak hatalmas presztízsértéke is volt, a piros-kékek ennek megfelelő hozzáállással futballoztak és sokáig vezettek is, de a DVTK a hajrában döntetlenre mentett. Ez így is megsüvegelendő eredmény volt a nyíregyháziak számára, ugyanakkor lehetett sejteni, hogy az elveszített két pont még sokba kerülhet.

A következő, Csákvár ellen mérkőzésnek úgy futhattak neki a felek, hogy a győztesnek esélye lesz az osztályozó elkerülésére, míg a vesztes tovább izgulhat. A Szpari kikapott, amivel biztossá vált, hogy legjobb esetben is csak osztályozón harcolhatja ki a bennmaradást. Az utolsó fordulóban még ezért is tenni kellett volna, szerencsére belefért az újabb vereség, mert a Békéscsaba nem tudott előzni. A Spartacus később 0–0-ról várta a Veszprém elleni osztályozó második meccsét. A mindent eldöntő, Kisvárdán rendezett találkozó kilencedik percében Csősz Richárd betalált, mint később kiderült, ezzel a párharc egyetlen gólját szerezte meg, így a nyíregyházi csapat nagy izgalmak után megőrizte NB II.-es tagságát.

Nem járt ilyen jól a Hübner Nyíregyháza BS. A Blue Sharks az alapszakasz utolsó meccsén Sidiki Kone vezetésével (20 pont, 21 lepattanó) már tét nélküli meccsen, kétszeri hosszabbításban kapott ki a Soprontól. Ez az eredmény biztató volt az alsóházi rájátszásra nézve – amiben csupán egy pontot kellett volna ledolgozni –, de sajnos minden úgy folytatódott, ahogy az egész idényben alakult, a Cápák a legtöbb meccsükön gyengén játszottak és kikaptak. Az utolsó előtti meccsig élt a remény, azonban a legfőbb rivális Honvéd legyőzte a nyíregyházi gárdát, amely így két szezon után kiesett az élvonalból.

A Kisvárda Master Good sem a legjobb formában várta a labdarúgó NB I. utolsó két hónapját. Milos Kruscsics döntetlennel debütált a kispadon, de ez is egy negatív széria része lett: a szabolcsiak zsinórban tíz mérkőzésen maradtak nyeretlenül. A rossz sorozat május közepén, épp a szerb mester korábbi csapata, az Újpest ellen szakadt meg, ez volt a Várda második győzelme 2023-ban. Az utolsó fordulókban már nem kellett izgulni, a rétköziek végül hatodik helyen zártak. Az elmúlt évben nem a felnőttek, hanem egy utánpótláscsapat aratta a legnagyobb sikert Kisvárdán, ugyanis az akadémia U17-es gárdája országos bajnokságot nyert.

Nem állt távol ettől az Újfehértó a vármegyei I. osztályú bajnokságban, ám hiába állt sokáig az élen, az utolsó előtti fordulóban előzött az újon Kállósemjén és már nem is mozdult el az első helyről. A semjéniek aztán az NB III.-as osztályozó sorsolásán nem voltak szerencsések, mert kaptak ellenfelet (minden évben vannak csapatok, amelyek játék nélkül jutnak fel), nem is akármilyet. A REAC az odavágót 8–3-ra nyerte meg, ezzel lényegében el is döntötte a legfőbb kérdést. Vármegyénk labdarúgásában további jelentős esemény volt a Megyei Kupa-döntő. A Várkerti Stadionban rendezett finálén jól szórakozhattak a kilátogatók, a Tarpa fordulatos meccsen, 3–2-re győzte le a másodosztályú Csengersimát.

Visszatekintőnk első részében írtunk arról, hogy a Fatum-Nyíregyháza a Kaposvár ellen játszotta a női röplabda Extraliga negyeddöntőjét. Lászlop Alexandráék végül csak a párharc hazai meccseit tudták megnyerni, de ez éppen elég volt a továbbjutáshoz. A mieink az elődöntő három meccsén csak egy játszmát nyertek meg a címvédő és későbbi győztes Vasas ellen, így a bronzérem megszerzésére koncentrálhattak az idény végén. Itt a Szent Benedek Röplabda Akadémia volt pályaelőnyben, 2:1-ig az aktuális hazai csapat diadalmaskodott, a negyedik meccsen azonban hiába vezetett a Fatum, a balatonfürediek fordítottak és az ötödik szettben lezárták az összecsapást – Selena Lebanék negyedik helyen végeztek.

Röplabdához kapcsolódó hír volt még, hogy a Nyíregyházáról indult Szakmáry Gréta 12 év és 126 válogatott mérkőzés után visszavonult a nemzeti csapattól. Az a jó szokás viszont megmaradt, hogy nyíregyházi nevelésű játékos a csapatkapitány, ugyanis Tóth Fruzsina vette át a „pozíciót”.

Másokra is büszkék lehettünk! Sztankovics Anna 50 méter mellen ezüstérmet szerzett a 125. Úszó Országos Bajnokságon, Helebrandt Máté a „hagyományoknak megfelelően” megnyerte a 20 km-es gyaloglóbajnokságot és hamarosan kiderült az is, hogy elindulhat a világbajnokságon. Fucsovics Márton a Rolland Garroson Novak Djokovics ellen villogott egy játszma erejéig, ám végül a szerb világklasszis simán győzött. Reálisabb gondolat volt, hogy a nyíregyházi sportoló sokáig jusson a stuttgarti ATP-tornán. A legmagasabban jegyzett magyar teniszező az elődöntőig menetelt a németországi füves viadalon, a legjobb négy között a világranglista-12. Frances Tiafoe állta az útját, az odáig vezető úton azonban kiejtette például Denis Shapovalovot és a top10-es Taylor Fritzet is.

Ha ilyen kaliberű sportembereket nem is láthattunk, de mindenképpen rangos viadalnak adott otthont a Marso Teniszcentrum. Itt rendezték a Nemzetközi Teniszszövetség égisze alá tartozó férfi World Tour-sorozat egyik versenyét. A 15 ezer dollár összdíjazású viadalt Fajta Péter nyerte meg.

Kisvárda is jelesre vizsgázott rendezésből azzal, hogy vendégül látta Ukrajna és Észak-Macedónia válogatottját a női kézilabda világbajnoki selejtező párharc visszavágójának keretein belül. Nyíregyházi résztvevői is voltak az összecsapásnak: az Európai Kézilabda Szövetség dr. Tordai-Vágó Ilonát jelölte ki a delegátusi feladatok ellátására, a hazai szövetség pedig Hanufer Sándort bízta meg a digitális mérkőzésjelentő rendszer kezelésére. Ukrajna a visszavágót is magabiztosan megnyerte (31–22), így kettős győzelemmel, 24 év után először kijutott a világbajnokságra.

Az amerikai Chase Ealey Nyíregyházán hangolt az újabb világbajnoki győzelmére

Fotó: Mán László-archív

Színvonalas nemzetközi salakmotorversenyt rendeztek (SEC Challenge) a Nagyhalász Speedway Ringen és ugyancsak vármegyénkben, közelebbről Leveleken volt a Jet-ski Magyar Nagydíj, ami a felnőtt Európa-bajnokság egyik állomása volt és a juniorvilágbajnokság egyetlen helyszínéül szolgált. Nyolc magyar éremnek örülhettünk, ezek közül a nyíregyházi Jászai Csongor aranyat szerzett GP3-ban, míg GP2-ben második lett. Az atléták Magyar Nagydíj-sorozatának is nálunk rendezték az egyik állomását. A Nyíregyházi Atlétikai Centrumba több európai országból, de az amerikai kontinensről és Afrikából is érkeztek versenyzők. A NYSC atlétái itt azért is küzdhettek, hogy helyet szerezzenek maguknak a közelgő csapat Európa-bajnoki válogatottba. Végül Kerekes Dóra, Boros Bence, Szikszai Róbert és Tóth Balázs sikerrel járt, mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar csapat feljusson az első divízióba.

Az említett kontinensbajnokság az Európa Játékok része volt Lengyelországban, ugyanitt több sportág szövetsége rendezett még viadalt. A BMX Freestyle-versenyző Ujváry Zoltán nyolcadik lett, az asztaliteniszező Majoros Bence korán kiesett. Az NYVSC-Big Boxing ökölvívója, Kovács Richárd nagy tettre készült, hiszen az itt megrendezett Európa-bajnokság kvalifikált először a párizsi olimpiára. Előbb túljutott egy litván, majd egy örmény bokszolón, a nyolc között pedig legyőzte a szerb-orosz Alekszej Szendriket és bejutott az elődöntőbe, amivel elérte a célját, vagyis 2024-ben ott lehet a párizsi ötkarikás játékokon!

Kovács Richárd (jobbra) és edzője, Nagy Lajos a jelképes párizsi repülőjeggyel

Fotó: Hír Tv-archív

Vármegyénk első és másodosztályú csapatainak eredményei

Asztalitenisz

NAC Nyíregyháza

Női Extraliga

Nyíregyháza–Szeged 7:0

Nyíregyháza–Nagykanizsa 2:6

Nyíregyháza–Pécs 6:3

Alsóházi rájátszás

Nyíregyháza–Ajka 6:4

Soltvadkert–Nyíregyháza 6:3

Békés–Nyíregyháza 3:6

Futsal

A’Stúdió Futsal Nyíregyháza

NB I., alsóházi rájátszás

Nyíregyháza–Újpest 3–3

ELTE-BEAC–Nyíregyháza 3–4

Nyíregyháza–Nyírbátor 6–2

Rubeola–Nyíregyháza 2–1

Nyíregyháza–MFA 5–2

Újpest–Nyíregyháza 4–8

Nyírbátori SC

NB I., alsóházi rájátszás

Nyírbátor–Újpest 1–7

Nyíregyháza–Nyírbátor 6–2

Nyírbátor–ELTE-BEAC 7–1

Nyírbátor–Rubeola 8–0

MFA–Nyírbátor 5–4

Kézilabda

Kisvárda Master Good SE

Női NB I.

NEKA–Kisvárda 28–17

Kisvárda–Mosonmagyaróvár 26–32

Békéscsaba–Kisvárda 17–26

Ferencváros–Kisvárda 33–22

Kisvárda–Debrecen 9–35

Dunaújváros–Kisvárda 24–26

Kisvárda–Fehérvár 22–29

Kosárlabda

Hübner Nyíregyháza BS

Férfi NB I./A, alapszakasz

Nyíregyháza–Sopron 84–90

Alsóházi rájátszás

Paks–Nyíregyháza 89–72

Szeged–Nyíregyháza 89–68

Nyíregyháza–Kaposvár 69–79

Nyíregyháza–Honvéd 84–81

Oroszlány–Nyíregyháza 100–76

Nyíregyháza–Paks 81–88

Nyíregyháza–Szeged 84–93

Kaposvár–Nyíregyháza 75–80

Honvéd–Nyíregyháza 83–76

Nyíregyháza–Oroszlány 69–85

Labdarúgás

Kisvárda Master Good

NB I.

Kisvárda–Puskás Akadémia 2–2

ZTE–Kisvárda 0–0

Kisvárda–Fehérvár 0–0

Paks–Kisvárda 2–0

Kisvárda–Honvéd 2–2

Ferencváros–Kisvárda 3–0

Kisvárda–Újpest 2–0

Kisvárda–Vasas 2–1

Kecskemét–Kisvárda 1–0

Nyíregyháza Spartacus

NB II.

MTK–Nyíregyháza 2–1

Nyíregyháza–Szentlőrinc 2–1

Dorog–Nyíregyháza 1–1

Nyíregyháza–Békéscsaba 1–1

Budafok–Nyíregyháza 0–0

Nyíregyháza–Mosonmagyaróvár 0–1

Kozármisleny–Nyíregyháza 0–2

Nyíregyháza–DVTK 1–1

Csákvár–Nyíregyháza 2–1

Nyíregyháza–Szeged 1–3

NB II., osztályozó

Veszprém–Nyíregyháza 0–0

Nyíregyháza–Veszprém 1–0

Röplabda

Fatum-Nyíregyháza

Női Extraliga, negyeddöntő

Kaposvár–Nyíregyháza 3:2

Nyíregyháza–Kaposvár 3:1

Elődöntő

Vasas–Nyíregyháza 3:0

Nyíregyháza–Vasas 1:3

Vasas–Nyíregyháza 3:0

A harmadik helyért

Szent Benedek–Nyíregyháza 3:0

Nyíregyháza–Szent Benedek 3:2

Szent Benedek–Nyíregyháza 3:0

Nyíregyháza–Szent Benedek 2:3

Teke

Nyíregyházi TK

NB I.

Nyíregyháza–Dynamo Sport 1:7

BKV Előre–Nyíregyháza 3:5

Nyíregyháza–Szolnok 3:5

Szank–Nyíregyháza 6:2

Nyíregyháza–Fővárosi Vízművek 3:5

Bátonyterenye–Nyíregyháza 2:6

MVM Gáz SE–Nyíregyháza 5:3