Az első idegenbeli mérkőzésén a Dunaújváros lesz az ellenfele szombaton a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli női csapatának.

A házigazda a nyáron jelentős változásokon esett át. Nyolc játékos is távozott Rapatyi Tamás keretéből, közülük érzékeny veszteségként könyvelhették el, hogy nem tudták megtartani a tehetséges fiatal irányítót, az MTK-hoz távozó Farkas Johannát, a Debrecenbe igazoló kapust, Gabrijela Bartulovicot, illetve a Lokiban nevelkedett átlövőt, Poczetnyik Lucát és a rutinos szélsőt, Kazai Anitát. Rajtuk kívül már nem számíthatnak Fodor Neszta, Saskia Weisheitel, Farkas Kata és Kecskés Noémi szolgálataira sem. Helyettük érkezett Débora Moreno (balátlövő, Benfica), Sallai Nikolett (balszélső, MTK Budapest), Horváth Anna (jobbszélső, Szombathelyi KK), Malgorzata Trawczynska (jobbátlövő, Eurobud JKS Jaroslaw), Csáki Zsófia (balátlövő, Érd), Bouti Fruzsina (irányító, Kisvárda), Wéninger Alexa (kapus, NEKA) és Paróczy Sára (beálló, Érd). A sok változás dacára a DKKA jól kezdte a szezont, hiszen a Fraditól elszenvedett papírforma vereség után behúztak két nyerhető meccset. A Fehérvár elleni hazai siker után idegenben győztek az újonc Vasas ellen, ugyan Békéscsabán is begyűjtötték a két pontot, hazai pályán viszont kikaptak a NEKA-tól, aztán nagy pofonba szaladtak bele a Mosonmagyaróvár, a Vác, majd az MTK ellen is. Ezért a vezetőség november közepén a váltás mellett döntött, Rapatyi Tamást, az utánpótlás szakmai igazgató, dr. Paic Róbert és az utánpótlásban edzősködő Virág Roland kettőse váltotta a kispadon. Első lépésként balátlövő poszton erősítettek, a dunaújvárosi nevelésű Kopecz Barbara csatlakozott a csapathoz. A 32 éves rutinos játékos az előző szezonban Érden játszott, 140 góljával a bajnokság hatodik legeredményesebb játékosa lett. A váltás jótékony hatással volt a csapatra, a Magyar Kupában előbb legyőzték a Komáromot, majd a Békéscsaba ellen biztosították helyüket a legjobb nyolc között, a bajnokságban pedig fontos két pontot szereztek Kozármislenyben.

A két gárdát mindössze egy pont választja el a tabellán, így ha sorsdöntőnek nem is, de nagyon fontosnak nevezhetjük a találkozót.

– Egy nehéz mérkőzés vár ránk idegenben, Dunaújvárosban mindenkinek nagyon meg kell dolgoznia a sikerért. Az edzőváltás óta rendezték soraikat, ezt mutatja a három győzelmük is – vezette fel a találkozót Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Játékuknak továbbra is a rutinos Szalai Babett adja a fazont, de sokat erősödtek Kopecz Barbara érkezésével is. Fontos lesz, hogy hatástalanítsuk az átlövőiket, elöl pedig minimálisra kell csökkentenünk a hibák számát, ezzel tudjuk megakadályozni a gyors lerohanásaikat. Ezek mellett szeretnénk tovább vinni azokat a dolgokat, amelyek sikeresek voltak az Érd ellen. Ez utóbbi jó főpróba volt, következhet a sikeres előadás – zárta Józsa Krisztián.