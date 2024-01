Az összecsapás mindkét gárda számára rendkívül fontos volt, hiszen a forduló előtt csupán egy győzelem választotta el egymástól a két együttest.

A Nyíregyháza remekül kezdett, hiszen az első támadásából Bonifert Bendegúz dobott hármast, a következőből Végső Bálint, majd újabb jó védekezés után Bus Iván ziccerezett, amivel már 0–8-at mutatott az eredményjelző. A hazai időkérés még nem hozta meg a kívánt hatást – Tarján Izsák triplájával már tízzel ment a Blue Sharks –, ám a csereként beálló légiós, William Douglas azonnal hátára vette a csapatát, kis túlzással minden tarjáni akciót ő fejezett be, jellemzően kosárral. A Cápák amerikai játékosa sem akart lemaradni, ponterős játék mellett a lepattanókat is serényen gyűjtögette (a meccs végéig 15-öt).

Szoros első negyed után a második játékrész elején kihagyott büntetők miatt bosszankodhattunk, ugyanakkor a vendégcsapatban lévő tűz bizakodásra adott okot. A már említett Bonifert és Ervin mellett Végső is nagyon harcosan játszott, de az egész csapatot dicsérni lehetett a küzdése miatt. Kosarakkal szállt be a meccsbe Nagy Simon, Bus passzaiból pedig Tarján is többször betalált közelről. A negyed végéhez közeledve Ervin két fantasztikus kosárral jött vissza a pályára, míg a Salgótarján ekkor leginkább a büntetőknek köszönhette, hogy meccsben maradt. 40–47

A második félidőt kicsit lassabban kezdte a Blue Sharks, de Bonifert és Nagy hármasaival újra kialakította a tíz pont körüli különbséget. Ha eldönteni nem is tudta a meccset, folyamatosan vezetett. A negyedik játékrészt nyolcpontos fórból kezdték a mieink. Megnehezítette a nyíregyháziak dolgát, hogy egy perc nyolc másodperc alatt három faultot írtak be nekik, ám még ebben az időszakban is növelték az előnyüket. Próbált közelebb jönni a Salgótarján, de Nagy újabb hármasa visszaverte a komolyabb zárkózási kísérletet, majd Végső is dobott egy nagyon szép kettest.

A támadójáték már nem volt zökkenőmentes – többször is lépéshiba vagy támadófault miatt vették el a Cápáktól a labdát –, de hátul minden tőlük telhetőt megtettek a vendégek. A védekezést dicséri, hogy az ellenfél légiósa az első negyedben szerzett 17 pontja mellé már csak ötöt tett hozzá a hátralévő időben. A nyíregyháziak kapartak a végsőkig, labdákat és támadólepattanókat szereztek, az utolsó perchez érve pedig a sokadik esélyből, Bus tizedik gólpasszából Bonifert bevágta a harmadik hármasát, amivel eldöntötte a meccset.

A Blue Sharks sorozatban a harmadik bajnoki győzelmét szerezte meg, amivel folytatta a zárkózást a középmezőnyhöz!

Kosárlabda: NB I/B, Piros-csoport, 16. forduló

Salgótarján–Hübner Nyíregyháza BS 71–81 (23–25, 17–22, 16–17, 15–17)

Salgótarján: Karanfilovski 9/3, Vas-Teplán 4, Kalassai 6, Hargitai 8/3, Lajsz 6. Csere: Douglas 22/6, Váits 12, Ormai 4, Cserényi. Vezetőedző: Dániel Péter.

Nyíregyháza: Bus 21, Végső 9/3, Ervin 21/3, Bonifert 14/9, Tarján 9/3. Csere: Glatz, Szobi, Völgyi 5, Nagy 13/9. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.