Az A'Stúdió Futsal Nyíregyháza az alapszakasz utolsó hazai mérkőzésén olyan rangadót játszott, ami nagyban meghatározza, melyik gárda hányadik pozícióból kezdheti a felsőházi rájátszást. A Berettyóújfalu a második, a nyíregyháziak az ötödik helyről várták a 21. fordulót, de a két csapat között csupán három pont volt a különbség a vendégek javára.

Jó szellemben kezdtek a hazaiak, sokáig irányítottak és alakítottak is ki helyzeteket, Öreglaki Norbert például már a második percben közel járt a gólhoz. A hetedik percben Gagyi Sándornak is villannia kellett, de még ekkor is inkább a mi csapatunk támadott többet. Gregory nagyon élt, nagy kedvvel játszott, többször is csak szabálytalanul tudták megállítani. A tizedik percben a Stúdió vezető gólja is az ő szólójából indult, már Öreglakit is a kapu előtt játszotta meg, ám ő talált egy még jobb lehetőséget és kihagyhatatlan helyzetbe hozta Manecát, aki közelről betalált (1–0).

A Nyíregyháza nem állt le, hiába dolgozott azonban az újabb gólért, a Berettyóújfalu – ekkor még váratlan módon – egyenlített. Fél perccel később Gregory jó helyzetből eltalálta a kapufát, amire a Mezei-Vill öt a négy elleni játékkal válaszolt a 15. percben. A vendégek nagyon rutinosan játszottak, türelmesen járatták a labdát és keresték a legjobb opciót. Gagyi néhány másodpercen belül három bravúrt is bemutatott, a 18. percben viszont már ő is tehetetlen volt, Henrique előtt megnyílt a védelem, amit góllal büntetett (1–2).

Míg az első félidőben amiatt bosszankodhattunk, mert a Stúdió jó játéka ellenére is hátrányban volt, addig a második játékrészben már azzal volt nagy probléma, hogy a Berettyóújfalu minden hibát kíméletlenül kihasznált. A hazaiak többször is eladták a labdát a félpályánál, amikből azonnal ziccerbe került a Mezei-Vill, vagy üres kapura lőhetett, amikor öt a négyben rontott ellenfele. Az emberelőnyös játékból a Nyíregyháza is eljutott ziccerig, de ezen a napon semmi nem sikerült. A hajrában még Maneca ügyes megmozdulása szépítést ért, amire ismét jött a válasz, így a mieink 6–2-es vereséget szenvedtek.

Futsal: NB I, 21. forduló

A’Stúdió Futsal Nyíregyháza–MVFC Berettyóújfalu 2–6 (1–2)

Zrínyi Ilona Tornacsarnok, v.: Czene-Joó, Kiss (Ibriksz).

Nyíregyháza: Gagyi – Öreglaki, Gregory, Dávid, Maneca. Csere: Petró, Szabó, Krajnyák, Kovács R., Urr, Lakatos, Kiss, Kovács Á. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Berettyóújfalu: Sándor – Nagy I., Rábl, Iszák, Nagy K. Csere: Mezei, Korcsmáros, Matheus, Erdei, Magyari, Nagy D., Henrique, Daróczi, Szabó P. Vezetőedző: Trencsényi János.

Gól: Maneca (10., 37.), illetve Szabó P. (13.), Henrique (18.), Nagy K. (22.), Matheus (29.), Rábl (32.), Erdei (40.).