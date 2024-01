Az eseményen számos változást jelentett be a klub vezetése. Németh Károly szakmai vezető feladatait 2024-től Lengyel Roland veszi át.

Kiaknáznák a lehetőségeket

– Nyáron a felnőtt csapatnál voltak változások, és már akkor elkezdődtek az egyeztetések az utánpótlást illetően is. Az a döntés született, hogy januártól Lengyel Roland veszi át a szakmai munka irányítását. Németh Károly közel tíz évig töltötte be ezt a posztot a Bozsik Akadémiánál, szerettük volna, hogy maradjon, de ő úgy döntött, hogy máshol folytatja tovább. Fontos, hogy egy olyan közeg alakuljon ki, ami pozitív, és mindenki örömmel végzi a munkáját. Szeretnénk még jobban kiaknázni a lehetőségeket, Nyíregyháza ugyanis nagy vonzáskörzettel rendelkezik. Bízunk abban, hogy sok gyerek kezdi nálunk a labdarúgó pályafutását, a legjobbakkal pedig a felnőtt csapatban is találkozhatunk majd – mondta Dankó Gergő, a Nyíregyháza Spartacus ügyvezetője.

Lengyel Roland korábban több alkalommal irányította az első csapatot, legutóbb pedig a Szpari II. vezetőedzője volt. A második csapatot tavasztól Szatke Zoltán és Minczér Tibor irányítja helyette.