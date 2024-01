Továbbra is szoros a női röplabda Extraliga élmezőnye. A második MÁV Előre és az ötödik Fatum Nyíregyháza között mindössze három pont van három fordulóval az alapszakasz vége előtt. A mieink szombaton Újpesten lépnek pályára, és van miért visszavágni. A fővárosiak novemberben 3:2-re győztek a Continental Arénában, és elvittek két pontot Nyíregyházáról.

Nem árt azonban megjegyezni, hogy a Fatum-Nyíregyháza egy hosszú, kimerítő, és vereséggel végződött bukeresti Challenge Kupa mérkőzésből érkezve fogadta a lilákat, akik öt év után győztek ismét a Continental Arénában. A meccs érdekessége volt az is, hogy a hazaiakat akkor Horváth András, az UTE vezetőedzője irányította.

A hazaiak csapatkapitánya, Boskó Ágnes nem számít könnyű mérkőzésre, de bizakodóan nyilatkozott a csapat honlapján.

– A Nyíregyháza ellen szoros mérkőzésre számítok. Az alapszakasz első körében sikerült nyernünk ellenük, ez pedig erőt kell hogy adjon nekünk. Októberi mérkőzésünk óta történt ott egy edzőváltás, ami új lendületet adott a Fatumnak, de ez sem szabad, hogy megállítson minket.

A Fatum Adrian Chylinski vezetőedzővel még veretlen, a Magyar Kupában is a legjobb négy közé jutott a gárda.

A kupameccsen remekül játszott Asly Antivero, aki a borsodiak ellen 13 pontot szerzett.

– A legutóbbi mérkőzés nagyon fontos volt, és sikerült teljesíteni a feladatot, azaz továbbjutottunk a Magyar Kupában a DVTK legyőzésével. Annak pedig nagyon örültem, hogy sokat játszottam, ha lehetőséget kapok, igyekszem mindig segíteni a csapatot. De ez már a múlt, már a következő feladatra kell koncentrálnunk. Keményen dolgozunk az edzéseken, hiszen egy újabb fontos mérkőzés jön az Újpest ellen a hétvégén. Szeretném, ha hasonló eredmény születne, mint a Diósgyőr ellen, azaz újra győznénk – mondta Asly Antivero.

A Nyíregyháza színeiben jól ismert játékosok lépnek majd pályára a lilák ellen. A kolumbiai center, Valerin Carabali három évig erősítette a házigazdákat, majd két év franciaországi légióskodás után tért vissza Magyarországra, Nyíregyházára és Szabó Lili is náluk töltötte az elmúlt két szezont.

– Nagyon szeretnénk nekik visszavágni az otthon elszenvedett vereségért. Természetesen lesz bennem egy kis drukk, hiszen volt csapatom ellen játszom, de igyekszem majd a legjobb formámat hozni – fogalmazott a nyíregyházi nevelésű játékos.

Jó hír a csapat és a szurkolók számára, hogy Ivana Jeremics Kaposvár elleni mérkőzésen elszenvedett sérülése nem súlyos, így számíthat rá a szakmai stáb.

A szombati mérkőzés 19 órakor kezdődik Budapesten, a hunvolley.tv pedig közvetíti a találkozót.