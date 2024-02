A szezonban még egyszer sem írhattuk le, hogy a Hübner Nyíregyháza BS a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjának egyik legjobb formában lévő csapata. Csak azért nem állíthatjuk, hogy a Blue Sharks a „legforróbb” együttes, mert a MAFC már zsinórban megszerzett tizenkét győzelemnél tart, de a Cápák négyes sikerszériája már a második leghosszabb sorozat jelenleg.

Míg a Budafok, a Jászberény és a Salgótarján elleni győzelmeket csak úgy könyvelhettük el, hogy „javulóban van a csapat” és bizakodtunk abban, hogy már kilábalt az őszi hullámvölgyből, a listavezető Pécs elleni meccs már üzenet az egész ligának, hogy a Hübner megérkezett a bajnokságba!

A hatodik helyen álló TF kettő, a hetedik Cegléd egy győzelemmel áll jobban, mint a Blue Sharks, míg a nyolcadik MEAFC-nak ugyancsak hat sikere van, vagyis most már azt is lehet figyelni, a nyíregyháziak hogyan juthatnak rájátszásba. Ezért szombaton Óbudán tehetnek újabb lépést.

A Kaszások 5–12-vel a 12. helyet foglalják el. Roppant kiszámíthatatlan, éppen milyen napot fognak ki, amiről a januári mérleg is árulkodik: szoros meccsre kényszerítették a Vasast, huszonöt ponttal kikaptak a Ceglédtől, alulmaradtak a DEAC U23-mal szemben, viszont simán nyertek a TF-Budapest vendégeként. A Cápák őszi szereplését tekintve nem meglepő, hogy októberben a fővárosiak nyertek a Continental Arénában (72–77), tehát van miért visszavágni.

– Megbeszéltük a csapattal, hogy hétről hétre gondolkodunk, mindig a következő ellenfélre koncentrálunk – vezette fel a találkozót a nyíregyháziakat irányító Merim Mehmedovic. – Nézőpont kérdése, hogy sajnos, vagy éppen szerencsére, minden ellenfél másfajta. Legutóbb egy szuper csapatot, a Pécset fogadtuk, most a rosszabb helyen álló Kaszásokkal találkozunk. Nagyon kellemetlen szerkezetük van, olyan rutinos játékosaik vannak mint Lakosa, Supola vagy Boros. Rajtuk nagyon nehéz védekezni. Ugyanakkor van okunk az optimizmusra, mert jó a formánk, fizikailag is rendben vagyunk. Sokat gyakoroltuk, hogy ki tudjuk használni a mi magasabb szerkezetünket. Nehéz meccs lesz, de most esélyünk van arra, hogy ellépjünk az utolsó négy helyezettől és akkor talán már kevésbé kellene visszafelé tekintgetnünk.