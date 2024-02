A péntek esti találkozó eleje közel sem azt mutatta, hogy a nyíregyháziaknak esélye lehet ebben a párharcban. A rossz nyitások mellett egy-két alkalommal az összhang is hiányzott, ezt kihasználva a Csaba Stepanenko, Strumilo és Paskova vezetésével végig uralta az első és a második szettet.

A harmadik játszmában 2:1-nél az egyre inkább játékba lendülő Nina Kocics pontjával először vezetett a Fatum. Javult a védekezés, volt tűz a csapatban, amire Ivana Jeremics hosszú labdamenet lezáró ütése is rátett. Megsérült a vendégek feladója Aydinogullari, ami tovább befolyásolta a játék menetét. Míg a viharsarkiak szétesni látszottak, a hazaiak egyre magabiztosabbá váltak, fontos pontok érkeztek a nyíregyházi fiataloktól is, Szabó Lilitől és Földi Boglárkától is. A szett vége szorosan alakult, a Békéscsaba 21 pontnál egyenlített, amire Kocics pontjával felelt a Fatum, erre érkezett még Ana Mata Galvao blokkja, majd picivel később Carabali ütése blokkról kiment, ezzel szépítettek a mieink.

Adrian Chylinski együttese küzdött tovább, hogy visszajöjjön a mérkőzésbe. Tóth Fruzsina nagyot ment, Kocics pedig a megszokottnál is fantasztikusabban teljesített (36 pont). A Fatum hátrányból felállt, a szoros végjátékban azonban 21:21-nél háromszor is hibázott, ami nem fért bele.

A párharc visszavágóját február 14-én rendezik Békéscsabán.

Röplabda: női Magyar Kupa, elődöntő, 1. mérkőzés

Fatum-Nyíregyháza–Békéscsaba 1:3 (-17, -18, 22, -23)

Continental Aréna, v.: Adler, Szabó.

Nyíregyháza: Kocics 36, Szabó 6, Carabali 7, Galvao 4, Jeremics 8, Földi 5. Csere: Tóth F. (liberó), Tóth D., Antivero Vezetőedző: Adrian Chylisnki.

Békéscsaba: Paskova 17, Pintér 7, Stepanenko 22, Strumilo 20, Bodnár 11, Aydinogullari 3. Csere: Molcsányi (liberó), Glemboczki, Kotormán. Vezetőedző: Tóth Gábor.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (20 perc): 0:3, 2:6, 5:6, 7:13, 12:20, 17:22. 2. játszma (20): 1:4, 5:7. 7:11, 9:14, 12:15, 14:19. 3. játszma (28): 2:1, 4:2, 7:4, 14:8, 16:11, 19:17, 21:21. 4. játszma (27): 0:3, 2:5, 5:6, 7:11, 11:12, 12:16, 17:18, 21:21, 21:24.