Hiába játszotta ide első három mérkőzését hazai pályán a Kisvárda Master Good, mégsem tudott egyetlen pontot sem szerezni, csak a legvérmesebb drukkerek számítottak arra, hogy a Ferencváros, a Fehérvár, vagy Puskás Akadémia ellen képes lesz rá Feczkó Tamás együttese. Múlt héten azonban megtört a jég, a Mezőkövesd vendégeként megszerezték idei első győzelmüket és ezzel a két gárda helyet cserélt a tabellán, így a Kisvárda már nem sereghajtóként várta a vasárnapi Paks elleni hazai találkozót. A listavezető viszont kikapott az elmúlt fordulóban, Bognár György együttesét az idén megtáltosodó Zalaegerszeg győzte le, megszakítva ezzel a Paks hazai veretlenségi szériáját.

Feczkó Tamás nem változtatott a Mezőkövesd elleni győztes tizenegyén, az azon a találkozón bombagólt rúgó Cipetic ezúttal is középpályán kezdett. A találkozó előtt szakadéknyi különbség tátongott a két gárda között, a vendégek huszonhat ponttal gyűjtöttek többet vendéglátójuknál, ettől függetlenül a kiesés ellen menekülő Kisvárdának csak a győzelem lehetett elfogadható eredmény. Ha a jelenlegi helyzetük nem is, de a statisztika a hazaiak mellett szólt, Kisvárdán eddig hét mérkőzést játszottak egymás ellen a felek és három hazai győzelem mellett négy döntetlen született.

A kezdeti tapogatózó játék után az első lehetőség alig tíz percet követően a Paks előtt adódott. Egy csel után Osváth adott be balról, Windecker középről, 12-ről fejelt, a bal felső sarokba tartó labdát hatalmasa bravúrral védte Petkovics. Félóra elteltével ismét a hazaiak hálóőre volt a főszereplő, újra csak Osváth beadásából Windecker öt méterről fejelhetett, Petkovics nagyot védett. A 33. percben aztán már ő is tehetetlen volt, Matic a 16-oson belül megakasztotta a passzoló Tóthot, a megítélt büntetőt Mezei kíméletlenül bevágta. Nem sokkal később közel járt az egyenlítéshez a Kisvárda, Mesanovic bal oldali beadását Filipovic nyolc méterről a bal alsó kapufa mellé fejelte. Így minimális vendégelőnnyel vonultak öltözőbe a felek.

Szünetben hármat cserélt a hazaiak mestere, köztük Camajjal, aki új lendületet adott a csapatnak, szögletéből Matic a kapufára fejelte a labdát. Támadott a Kisvárda, jelentős helyzetet azonban nem tudott kialakítani, mégis újra felcsillant az egyenlítés lehetősége. Filipovics jobbról az ötösre emelt egy szabadrúgást, a kapujából kirobbanó Szappanos az ötösön kívül Baloghot és Maticot is letarolta, a játékvezető habozás nélkül a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt azonban Mesanovic elhibázta. Kétségbeesetten, ám nem sok sikerrel harcolt az egyenlítésért a Kisvárda, a hajrában kapuja elé szögezte ellenfelét, Melnik kapufájánál azonban nem jutottak előrébb, így maradt az eredmény. A Kisvárda újabb vereségével egyre reménytelenebb helyzetből várhatja a folytatást.

Kisvárda Master Good–Paks 0–1 (0–1)

Kisvárda, 1910 néző, v.: Antal P. Kisvárda: Petkovics – Lippai, Jovicic, Ötvös – Navrátil (Melnik, a szünetben), Matic (Lucas, 63.), Nikolov (Balogh N., a szünetben), Cipetic, Körmendi (Camaj, a szünetben) – Filipovic (W. Nem, 66.), Mesanovic. Edző: Feczkó Tamás. Paks: Szappanos (Simon, 77.) – Szélpál, Kinyik, Vas – Osváth, Mezei (Balogh B., 69.), Windecker, Papp, Kovács (Szabó J., 91.), – Könyves (Szabó B., 69.), Tóth B. (Böde, 78.). Edző: Bognár György. Gól: Mezei (33. -tizenegyesből).