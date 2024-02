Púp a háton, vagy nagy lehetőség? A Tiszakécske–Kisvárda mérkőzéssel kapcsolatban az lehet az egyik legnagyobb kérdés, hogyan várják a felek a két csapat szerdai Magyar Kupa-mérkőzését. Míg a várdaiak az NB I.-ben küzdenek a bennmaradásért, addig a kécskeiek a másodosztályban vannak hasonló helyzetben – mindkét gárda az utolsó előtti helyen áll. A Szőr Leventét és Czékus Ádámot is foglalkoztató Bács-Kiskun vármegyei gárda (mindketten kölcsönbe érkeztek Kisvárdáról) legutóbb november elsején, épp a kupában nyert meccset. Ötvös Bencéék ezzel szemben másfél héttel ezelőtt győzelemnek örülhettek, ám összességében továbbra sem rózsás a helyzetük.

Egyértelmű, hogy a bajnoki osztály megtartása a legfontosabb feladat tavasszal, ugyanakkor egy kupamenetelésből erőt lehet meríteni.

– Mindig a következő mérkőzés a legfontosabb, ezt is szeretnénk megnyerni, de szem előtt tartjuk a hétvégi, Zalaegerszeg elleni bajnoki mérkőzést is, ami nagyon fontos a klub jövője szempontjából – árulta el Feczkó Tamás, a Kisvárda vezetőedzője. – Mint minden egyes győzelem, úgy az esetleges kupasiker is hozzásegítheti a csapatot ahhoz, hogy jól szerepeljen a folytatásban.

Az első mondatból arra lehet következtetni, hogy a várdaiak nem feltétlen a legtöbbször foglalkoztatott tizeneggyel lépnek pályára. A tréner ehhez hozzátette, olyan játékosok alkotják a keretet, akiket bármikor nyugodtan be lehet vetni és bízik benne, hogy mindenki él a lehetőséggel. A szakember emellett azt is kifejtette, hogy igenis koncentrálnia kell csapatának ahhoz, hogy ne szülessen meglepetést.

– A kupameccs egészen más, mint a bajnokik. Nem egyszer láttunk már példát arra, hogy alacsonyabb osztályú csapatok is bravúrt visznek véghez – figyelmeztetett Feczkó. – Az ilyen meccsen kifejezetten fontos, hogy melyik együttes szerzi az első gólt.

A Magyar Kupa ötödik körében a legjobb nyolc közé kerülés a tét. A továbbjutás minden párharcban egy mérkőzésen dől el.

Labdarúgás: Magyar Kupa, 5. kör (nyolc közé jutásért)

Kedd

DVTK (I.)–Zalaegerszeg (I.)

Szerda

Mezőörs (vármegye I.)–Vasas (II.)

Kozármisleny (II.)–MTK (I.)

Veszprém (III.)–Kecskemét (I.)

Tiszakécske (II.)–Kisvárda (I.)

DVSC (I.)–Ferencváros (I.)

Csütörtök

Szentlőrinc (III.)–Nyíregyháza (II.)

Újpest (I.)–Paks (I.)