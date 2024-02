A Nyíregyháza Spartacus olyan jól szerepel ebben az idényben, hogy mostanra már a döntetleneket éljük meg rossz eredményként. Szerencsére a csapatnál helyén kezelték a Kispesten elért 1–1-et.

– A helyzetkihasználással kapcsolatban van hiányérzetem, mert a csapat egyébként jól játszott, megvalósította, amit kértünk – tekintett vissza az előző bajnokira Tímár Krisztián, a Szpari vezetőedzője. – Nagyon sok labdát szereztünk az ellenfél térfelén, voltak gyors és szép kombinációink, a passzjátékunk is türelmesebb volt, mint a Tiszakécske elleni első mérkőzésünkön, de nem szereztük meg a második gólt, így meg kellett elégednünk az egy ponttal. Nem is vagyok elégedetlen, mert a játék képe jó volt, győzelmet érdemeltünk volna, de jobb döntéseket kell hozni a kapu előtt. Ahogy ősz végén jó formába kerültek a támadóink, most azt a formát kell újra elkapni.

A következő ellenfél a 12. helyet elfoglaló Haladás. A két csapat ősszel úgy játszott 1–1-et, hogy Nagy Dominik találatával a Spartacus vezetett, majd a hazaiak a 82. percben döntetlenre mentették a találkozót. A szombathelyiek sem kezdték rosszul a tavaszt: a Csákvár és a Kozármisleny elleni iksz után szerdán megverték a BVSC-Zuglót.

– Hasonló meccsre számítok, mint a Honvéd elleni volt – tért rá a tréner a vasárnapi, balmazújvárosi összecsapásra. – Inkább védekező focit fog játszani a Haladás, abból próbál majd gyors átmenetekkel megzavarni minket. Fel kell kötni a gatyát, ugyanúgy, mint az előző fordulóban is, de még élesebben kell játszanunk és még gyorsabb labdajáratásra lesz szükség. Javítani kell a hibákat és gördülékenyebbé tenni a csapatjátékot, hogy elérjük a célunkat, vagyis a három pontot!

Korábban beszámoltunk róla, csatlakozott a kerethez a Kisvárdától kölcsönbe érkező Vida Kristopher. A nyíregyházi klubhoz kapcsolódó további hír, hogy a felek közös megegyezéssel felbontották Deutsch Bence szerződését, míg a Spartacus Cseh Norbertet Tiszaújvárosba, Pataki Bencét Szentlőrincre, Bertók Márkot, Kovalecz Somát és Czimer-Nyitrai Ádámot Tiszafüredre adta kölcsönbe.

Labdarúgás: NB II., 21. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Szombathelyi Haladás, Balmazújváros, vasárnap, 14.

További mérkőzések: Siófok–Kazincbarcika, Ajka–Mosonmagyaróvár, Gyirmót–Szeged, BVSC-Zugló–Budafok, Kozármisleny–ETO FC Győr, Csákvár–Soroksár, Tiszakécske–Bp. Honvéd, Vasas–Pécs.