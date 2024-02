Hazai pályán folytatódhat a Hübner Nyíregyháza BS győzelmi sorozata. Mint ismert, a Cápák egymást követő öt bajnoki mérkőzésüket megnyerték, ha szombaton (17 óra) a MEAFC-ot is felülmúlnák, rájátszást érő helyen fejeznék be a fordulót. A találkozó azért is nagyon fontos, mert a miskolciak közel azonos mérleggel állnak: a győzelmek száma megegyezik, vereségből eggyel kevesebb van nekik, de kevesebb meccset is játszottak.

– Nagyon fontos a meccs mindkét csapatnak – ismerte el a nyíregyházi csapatot irányító Merim Mehmedovic. – Minket is elért a fáradtság, vannak sérülések, de ez ilyen hosszú sorozatban normális. Tudtuk, hogy kettő tizenegyes mérlegről csak kemény munkával tudunk elmozdulni. Előzetesen meghatároztunk egy sorozatot – a Miskolc elleni meccs a vége –, amiből minél több pontot akartunk szerezni. Azt követően nagyon jó csapatok elleni négymérkőzéses széria jön, abból hármat idegenben játszunk. Ha újra nyernénk, akkor kicsit nyugodtabb lehetne a hátralévő időszak.

A két csapat októberben találkozott egymással, akkor úgy nyertek a hazaiak 84–82-re, hogy szinte végig a Blue Sharks vezetett, ám a MEAFC az utolsó támadásából sikeres hárompontos dobással megnyerte a meccset.

– A Miskolcnak nincs extra játékosa, de nincs gyenge sem, nagyon egységes csapat – tette hozzá a tréner. – Egyszer már megvert minket, hiába voltunk közel a győzelemhez, nem sikerült nyernünk. Okosabban és rutinosabban kell most játszanunk. Nagyon nehéz meccs lesz, de optimisták vagyunk.

Nagy kérdés, hogy az elmúlt hetek melyik gárdára milyen hatással voltak. Mint ismert, a Cápák múlt hétvégén 19 pontos hátrányból felállva hosszabbításban nyertek, míg a MEAFC hétfőn úgy verte meg a TF-Budapestet 104–49-re, hogy a fővárosiak öt játékossal érkeztek meg a meccsre, a negyedik negyedben négyen kipontozódtak, így közel hét perccel a vége előtt lefújták a mérkőzést.

– Én miskolciként biztosan nem örülnék ennek a helyzetnek, mert ráadásul az azt megelőző fordulóban sem játszottak – igaz, az egyetemi bajnokságban a csapat nagyja pályára lépett. Ugyanakkor mi sem szállhatunk el, ne felejtsük el, hogy Óbudán két és fél negyeden át, mintha pályán sem lettünk volna! Megvan az önbizalmunk, de szombaton sem lesz elég csak a pályára lépni – szögezte le Mehmedovic.