A nyíregyháziak szeptemberben országra szóló bravúrt értek el azzal, hogy legyőzték a címvédő, Bajnokok Ligája-résztvevő és majdhogynem állandó listavezető Haladás ellen. Csütörtök este újra itt volt erre a lehetőség

A hazaiak nem is kezdtek megilletődötten, sőt, a második percben övék volt az első nagy helyzet, majd kicsivel később szép kontra végén Öreglaki Norbert elpörgette a kapus mellett a labdát, de Henrique a gólvonalról mentett. Rögtön ezután a Stúdió is megúszott egy kapufát, amit szerzett labda után rúgtak a vendégek, de ezt leszámítva rendkívül fókuszáltan és elszántan játszott Lovas Norbert csapata.

A tizedik perchez érve elkezdett érni a nyíregyházi gólunk és nem is kellett csalódni, gyönyörű játék végén, Maneca lekészítéséből Gregory megszerezte a mérkőzés első gólját (1–0)! Nem örülhettünk sokáig, mert Dróth Zoltán klasszis megmozdulással 13 másodperccel később egyenlített (1–1).

A mieink nem roppantak meg ettől, az első félidőben összességében inkább a Hali kapusának kellett bravúrokat bemutatnia.

A második játékrészben aztán Gagyi Sándor is alaposan letette a névjegyét (nem mintha a szombathelyiek ne ismernék jól szeptember óta), Luiggi lövésével azonban már sajnos ő sem tudott mit kezdeni (1–2). Mint egész meccsen, itt is megmaradt a Nyíregyháza tartásunk, nyomott az egyenlítésért, amit Gregory szállított szabadrúgásból (2–2). Innentől beindult az őrület!

Nem sokkal a gól után befújták a Haladás hatodik faultját. A szabadrúgáshoz Szabó Lajos állt oda, lövését szabálytalanul védte Alasztics, így jöhetett az ismétlés, amit már Gregory vállalt és bevágta harmadik találatát (3–2). Dávid Richárdék fantasztikusan védekeztek, egy labdaszerzéssel Szabó hihetetlen módon végigért: kicselezte a védőjét, a kapust elfektette és éles szögből a hálóba pörgetett (4–2).

Maneca már talán el is dönthette volna az összecsapást, ám a sarkazása a kapufáról kifelé pattant. Ebben az időszakban a Nyíregyháza irányította a meccset, amire a Szombathely öt a négy elleni játékkal válaszolt. Ezt kiválóan alkalmazták a vendégek, Vas Ádám a 36. és a 38. percben is a gólvonalról talált be (4–4). A hajrában mindkét csapat győzelemre játszott, Gagyi és Alasztics is védett egy-egy nagyot. Az összkép alapján igazságos döntetlen született.

A Stúdió a szeptemberi bravúrgyőzelem után ezúttal értékes döntetlent ért el és továbbra is az egyetlen magyar csapat, amelyik pontot szerzett a címvédő Haladás ellen. Immáron kétszer!

Futsal: NB I., felsőházi rájátszás, 2. forduló

A’Stúdió Futsal Nyíregyháza–Haladás VSE 4–4 (1–1)

Continental Aréna, v.: Zimonyi, Deme (Mákos).

Nyíregyháza: Gagyi – Öreglaki, Gregory, Dávid, Maneca. Csere: Petró, Gyulai, Szabó, Krajnyák, Kovács R., Lakatos, Kiss, Kovács, Haburcsák. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Haladás: Alasztics – Hajmási, Dróth, Hadházi, Vas. Csere: Homlok, Győrfy, Kovács M., Luiggi, Henrique, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Fehér, Rutai. Vezetőedző: Ferraz Conde Felipe.

Gól: Gregory (10., 31., 31. – a másodikat büntetőből), Szabó (33.), illetve Dróth (10.), Luiggi (29.), Vas (36., 38.).