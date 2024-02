A Hübner Nyíregyháza BS-re egymást követő hat győzelem után nehéz mérkőzés várt Szigetszentmiklóson. A Cápák feladatát nem csupán az nehezítette meg, hogy egy mindenkire veszélyes gárda otthonába látogatott, hanem sérülések is hátráltatták. A szokásos kezdőcsapaton emiatt változtatni is kellett, Tarján Izsák helyére Völgyi Marcell került be. A center élt is a lehetőséggel, társai rendre megtalálták a palánk alatt, ő pedig értékesítette a helyzeteit.

A másik oldalon a várakozásoknak megfelelően Nagy Botond volt a pontfelelős. A Blue Sharks az első negyedben egy ideig tartotta a lépést azzal, hogy rendkívül tudatosan, szépen támadott, a nagy rohanásból és a hihetetlen dobópárbajból azonban rosszul jött ki.

Tarján a második negyedben beállt, de csak két percet tudott vállalni. Nem is volt értelme erőltetni a játékát, mert a BKG fokozatosan ellépett. Idővel már nem volt olyan pontos a vendégek támadójátéka sem, védekezésben pedig pláne nem tudtak extrát hozni.

A második félidőben Glatz Soma egy-egy jó megmozdulásának örülhettünk, de a különbség sehogy sem csökkent. Ha olykor kimaradt valami, akkor a Cápák második esélyt engedtünk, így továbbra is majdnem minden akcióból kosarat kaptak. Jellemző módon, a harmadik negyed végén az utolsó másodperces, félpályás tripla is a gyűrűjükben landolt...

A BKG végül 23-ból 14 triplát értékesített és összességében is hatékonyan dobott a mezőnyből.

Megszakadt a Nyíregyháza szép győzelmi sorozata, de az elmúlt időszak okot adott a bizakodásra, hogy a csapat a rájátszásban fejezhesse majd be a szezont. A Blue Sharks jövő héten Fóton javíthat.

Kosárlabda: NB I./B, Piros-csoport, 20. forduló

BKG–Hübner Nyíregyháza BS 110–87 (35–25, 30–17, 21–18, 24–27)

Szigetszentmiklós, v.: Benczur, Csák, Földesi.

BKG: Nagy Be. 17/15, Nagy Bo. 32/12, Büki 14/12, Newman 16/3, Nshimba 6. Csere: Galambos 7, Bartos 3, Edelényi 5, Szeleczki 6, Halász, Csomós 2, Szabó 2. Vezetőedző: Nagy Ágoston.

Nyíregyháza: Bus 4, Végső 9/6, Ervin 8, Bonifert 12/3, Völgyi 24. Csere: Glatz 14/3, Szobi 2, Tarján, Nagy S. 9/3, Geiger 5/3. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.