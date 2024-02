Sérülés sosem jön jókor, a bajnokság hajrájában, a legjobb csapatok elleni sorozat közben pedig pláne nem szerencsés, ha kiesik a csapat kezdő centere. A BKG ellen csak két percet játszó Tarján Izsák vasárnap nem tudta vállalni a játékot a Fót ellen, így Völgyi Marcell maradt a gárda egyetlen igazi magasembere.

A Szigetszentmiklóson is remeklő center ezúttal is élt a lehetőséggel, ponterősen kezdett, mellette a korábbi csapata ellen játszó Bonifert Bendegúz is villogott, majd gyorsan elkapta a fonalat Carlbe Ervin is, aki négypontos akcióval kezdte meg a pontgyártást.

A másik oldalon James Kinney volt tarthatatlan, szinte egymaga alakította ki a hét-nyolc pont körüli különbséget. Nehezítette a Cápák feladatát, hogy Völgyi a második negyed elején összeszedte a harmadik személyi hibáját, ám a nyíregyháziak így is hajtósan játszottak, támadólepattanókat is szedtek, majd idővel a védekezés is összeállt. A szintén korábbi csapata ellen játszó Bus Iván kosaraival zárkózott a Blue Sharks, de elsősorban a vendégek saját térfelén bemutatott munkájáért járt a dicséret: közel öt percig lenullázták a lila-fehéreket, egymás után szerezték a labdákat, az egyik ilyen után Szobi Dániel végig is ért a pályán és egyenlített. Bonifert sem lassított, az ő kosaraival 10–0-s futást produkált a Hübner, amely csak azért nem vezetett a nagyszünetben, mert addigra már nyolc büntetőt kihagyott.

A második félidő elején elsősorban támadásban állt meg az együttes, a hazaiak büntették a hibákat. Egyre kevésbé lehetett lelkesedéssel eltüntetni a magassági különbséget, amit a korábbi válogatott Juhos Levente használt ki. A harmadik játékrész végéhez közeledve aztán Glatz Somáék éltek Kinney és Juhos rövid pihenőjével, mínusz tízről visszajöttek öt pontra.

A negyedik etapot jó védekezéssel és Nagy Simon ziccerével kezdték a Cápák. A nagyon aktív és feszes zónavédekezés megzavarta a Fótot. A 33. percben újra egál lett Bus hármasával, Bonifert óriási zsákolásával pedig már vezettek a mieink. Tűz költözött a csapatba, amit ügyesen meglovagolt! Bonifert újabb hármassal jelentkezett, aztán akkorát zsákolt, hogy a palánkot is elmozdította. Emiatt egy rövid ideig állt a játék, de ez sem zökkentette ki a nyíregyháziakat, Ervin végigment egy labdaszerzéssel, így tovább növelte csapata előnyét. Az utolsó két percet nyolcpontos fórból kezdte a Blue Sharks, az amerikai kosarával már tíz volt közte, Bonifert harmadik bődületes húzásával pedig tizenkettő. A Cápák nyolc és fél percig csupán négy pontot kaptat!

A hajrában minden mindegy alapon Markovics Luka két hármassal közelebb hozta a csapatát, de az utolsó egy percet már higgadtan lehozta a Nyíregyháza, amely nagyon értékes győzelmet aratott.

Kosárlabda: férfi NB I/B, Piros-csoport

Phoenix-MT Fót–Hübner Nyíregyháza BS 75–84 (26–19, 16–22, 21–17, 12–26)

Fót, v.: Balog, Gaál, Kéri.

Fót: Kinney 26/6, Richter 2, Tichov 9, Markovics 10/6, Juhos 18. Csere: Szabó 5, Tóth 5, Kékesi, Varga, Udemezue. Vezetőedző: Surmann Gábor.

Nyíregyháza: Bus 13/3, Végső 2, Ervin 15/3, Bonifert 27/12, Völgyi 12. Csere: Glatz 8, Nagy 5/3, Magyari, Szobi 2. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.