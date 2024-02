Egyre inkább olyan a Hübner Nyíregyháza BS szereplése, mint amilyennek a szezon elején elképzeltük, hiszen a Blue Sharks az elmúlt öt bajnoki mérkőzését megnyerte. A győztes sorozatnak az előző két összecsapása szólt igazán nagyot. A csapat előbb az akkor még listavezető PVSK-t, múlt szombaton pedig az Óbudai Kaszásokat is két vállra fektette – mindkét riválist hosszabbításban verte meg.

A fővárosiak elleni siker azért volt különleges, mert a Cápák 19 pontos hátrányból álltak fel. A 105–104-es győzelemben nagy szerepe volt Nagy Simonnak, aki a kispadról beszállva szezoncsúcsot jelentő 21 pontot szerzett, abból ötöt a ráadásban tett a közösbe.

– Tudtuk, nehéz meccs lesz a csarnok adottságai és az ellenfél kellemetlen szerkezete miatt – árulta el a bedobó. – Mentálisan nehéz összecsapás volt, mert küzdöttünk végig, úgy éreztem, hogy folyamatosan közeledünk, de a Kaszások mindig elléptek tőlünk. A szünetben nem volt kiabálás vagy leszúrás, inkább biztatott minket Merim (a csapat vezetőedzője – a szerk.). Arról beszéltünk az öltözőben, hogy a második félidőre úgy készüljünk fejben, mintha nulla nulla lenne az állás és szépen haladjunk előre. A végén örültem, hogy bejöttek a helyzeteink, értékesítettük a fontos mezőnydobásokat és büntetőket, a hosszabbításban pedig minden egyes ziccert vagy triplát bedobtunk, ami kellett a győzelemhez.

Ha a számok nem is feltétlen mutatják meg, a fordításban nagy szerepe volt Geiger Bálintnak is. A 24 éves irányító a korábbi hetekhez hasonlóan csereként lépett pályára (ezúttal a harmadik negyed végén), nagy energiával játszott, és rövid idő alatt két hárompontost is bedobott.

– Mindig várom a pillanatot, hogy Merim szóljon és pályára léphessek – válaszolt Geiger arra a kérdésre, hogyan kezeli, ha csak kiegészítő szerepet kap egy meccsen. – Ha csupán néhány percet kapok, akkor annyi idő alatt próbálom kihozni magamból a maximumot, és igyekszem segíteni a csapatot. A Kaszások ellen nem volt különösebben megszabva a feladatom, szerettem volna védekezésben segíteni a csapatot, illetve bedobni az üres kinti helyzeteket. Jól éreztem magam a pályán, felszabadultan játszottam, a srácok bíztak bennem. A harmadik negyed végén az első dobásom bement, az megadta a ritmust, utána szerintem jól védekeztem.

Hozzátette, az volt a győzelem kulcsa, hogy egy pillanatig sem adták fel, mindenki kitette szívét-lelkét a pályára, jó energiák voltak a csapatban, a kispad is együtt élt a játékkal, és biztatták egymást a társak.

Úgy tűnik, a nyíregyháziak immáron képesek behúzni a kiélezett meccseket is. A szezon első felében éppen amiatt csúsztak az utolsó pozícióba, mert a szoros mérkőzéseket rendre elveszítették: tizenegy vereségből hét alkalommal az utolsó egy-két percben dőlt el a mérkőzés, ebből kétszer a hosszabbításban maradtak alul a Cápák.

– A szezon első felében balszerencsések is voltunk ezekben a szituációkban – vélte Nagy. – Az alapszakasz második felére jobban összeállt a csapat, bízunk egymásban, ezáltal a hangulat is jobb, így a szoros mérkőzéseket a mi javunkra tudjuk fordítani. Időre és sok türelemre volt szükség, valamint hogy jobban megismerjük a másikat, ki miben jó.

Geiger is hasonlóban látja az utóbbi hetek sikereinek titkát.

– Szerintem jó csapat vagyunk, összetartunk, jók az edzések. Mindenki egyre jobban megtalálja a helyét, még inkább megismertük egymás apró mozdulatait, jobban tudjuk, ki hova mozog a pályán. Ennek is köszönhető, hogy mostanában jó eredményeket érünk el. Ez csak egyre jobb lesz, és még nagyon sok van a csapatban – tette hozzá.

A Blue Sharks szombaton hazai pályán játszik a MEAFC-cal. Októberben az utolsó másodpercekben bedobott hármassal győztek a miskolciak. A Hübnernek most jó esélye van a visszavágásra, ami azt is eredményezné, hogy a forduló után már rájátszást érő helyen állnának.

– Mindkét csapatnak nagyon fontos a mérkőzés, mindenképpen nyerni szeretnénk – szögezte le Nagy Simon. – Brusztolós, kemény mérkőzésre számítok, sok szabálytalansággal és nagy hajtással. Győzelmi sorozatban vagyunk, van önbizalma a csapatnak, összeálltunk, ráadásul hazai pályán játszunk, ezért bízom a győzelemben!