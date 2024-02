Az A'Stúdió Futsal Nyíregyháza a felsőházba jutással elérte az idény elején kitűzött célját, mégsem várhatta magabiztosan a szezon legfontosabb szakaszát, mert a téli szünet óta botladozik és a főpróba sem sikerült jól, hiszen a Magyar Kupától NB II.-es csapat elleni vereséggel búcsúzott.

Az első felsőházi mérkőzés is a korábbi heteknek megfelelően indult. A nyíregyháziak pontatlanul játszottak, elszórták a labdákat, ezek közül többet is a saját kapujuk előterében adtak el és csak Gagyi Sándornak volt köszönhető, hogy nem kerültek hátrányba már a második percben. Picivel később azonban már ő is tehetetlen volt, a Veszprém értékesítette büntetőjét. A Stúdió nem roppant össze, átvette a játék irányítását. A fokozódó nyomás Szabó Lajos villanása révén góllá érett.

A hazaiakat megfoghatta a kapott találat, ugyanis a 14. percben már ők hibáztak nagyot a saját térfelükön, amit Maneca büntetett meg (1–2).

A második félidő első felét kontrollálta a Nyíregyháza. A Veszprém az utolsó tíz perchez érve kapcsolt rá, de Gagyi mindent kivédett, egy alkalommal a gólvonalon fogta meg a labdát, máskor a léc segítette ki. A bakonyiak elővették az öt a négy elleni játékot is, ami mindkét félnek nagy lehetőséget adott a gólszerzésre. A Stúdió ezen az estén nagyon jól koncentrált, az utolsó, idegőrlő másodperceket is kivédekezte, így nagy bravúrral kezdte a rájátszást.

Az A'Stúdió Futsal Nyíregyháza megnyerte története első NB I.-es felsőházi rájátszás meccsét!

Futsal: NB I., felsőházi rájátszás, 1. forduló

1. Futsal Club Veszprém–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 1–2 (1–2)

Veszprém, v.: Kovács G., Wittner (Góbi).

Veszprém: Spandler – Tatai, Fridrich, Dorogi, Gerencsér. Csere: Koncsol, Bognár, Molnár, Ábrahám, Gavrilovics, Bognár, Fellembek, Kiss, Lux. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Nyíregyháza: Gagyi – Öreglaki, Gregory, Dávid, Maneca. Csere: Petró, Gyulai, Szabó, Krajnyák, Kovács R., Urr, Lakatos, Kovács Á. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Gól: Kiss (5. – büntetőből), illetve Szabó (13.), Maneca (14.).