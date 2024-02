A 28 éves labdarúgó a Vasasnál, a Videotonnál és a Honvédnál nevelkedett, majd 2011-ben utóbbitól került Hollandiába, az FC Twentéhez. Később a De Graafschapnál futballozott, és csapatával feljutott az első osztályba, 32 bajnokin nyolc góllal és két gólpasszal járult hozzá együttese sikeréhez. 2016-ban a DAC szerződtette, ahol három és fél idényt töltött. A Dunaszerdahellyel dobogós helyen végzett a bajnokságban, a csapat meghatározó tagja volt, 124 tétmeccsen 32 gólt szerzett, és házi gólkirály is volt. A korosztályos válogatottak után Marco Rossi szövetségi kapitány 2019 júniusában a felnőtt válogatottba is meghívta. A lengyel bajnok Piast Gliwice 2020-ban igazolta le, mellyel bronzérmes lett, 36 bajnoki meccsen négy gólt szerzett Lengyelországban. 2022-ben tért haza a Kisvárdához, ebben az idényben 12 NB I.-es találkozón szerepelt.

– Nagyon boldog vagyok, örülök, hogy ide kerültem, és segíthetek egy jó csapatnak abban, hogy elérje céljait. A Magyar Kupában és a bajnokságban is jól áll a Szpari, szeretnék mindkét sorozatban érmet szerezni. Nagyon gyorsan zajlottak a tárgyalások, és az átigazolási időszak végén megállapodtunk, de nem volt bennem kétely, hogy jó helyre jövök, mert Fekete Tivadart régóta ismerem, jó szakembernek tartom. A csapatot jó játékosok alkotják, sok tapasztalattal rendelkeznek, és úgy is teljesítenek, mint akik az élvonalba valók. Örülök, hogy rám gondoltak az átigazolás során – idézi Vida Kristophert a nyiregyhazaspartacus.hu.

– Kristopher személyében egy nemzetközi tapasztalattal is rendelkező játékossal erősítettük tovább keretünket. Komplex játékos, aki a támadószekció és a középpálya bármely pozíciójában bevethető. Nemcsak jó képességű labdarúgó, hanem kiváló emberi tulajdonságokkal is rendelkezik, mely klubunknál továbbra is kiemelten fontos – tette hozzá Fekete Tivadar sportigazgató.

A Kisvárda Czékus Ádámot is kölcsönadta az ugyancsak másodosztályú Tiszakécskének.

Az NB II.-vel kapcsolatos hír, hogy szerdán mérkőzéseket pótoltak a bajnokságban. Mint ismert, az utolsó decemberi fordulóból több meccset is elhalasztottak a hóhelyzet és a fagy miatt. A Szpari legfőbb riválisai is pályára léptek és összességében a nyíregyháziaknak kedvező eredmények születtek, ugyanis a Győr, a Vasas és a Kozármisleny is csak döntetlent játszott. Így már reálisabb képet mutat a tabella: a listavezető Spartacusnak öt pont előnye maradt az ETO-val szemben és tíz ponttal megelőzi a fővárosiakat.

A mezőnyre még 14 forduló vár.

Labdarúgás: NB II.

A 18. fordulóból elhalasztott mérkőzések: Soroksár–Ajka 1–3 (0–1), ETO FC Győr–Gyirmót 0–0, Budafok–Vasas 0–0, Haladás–BVSC-Zugló 1–0 (0–0), Tiszakécske–Kozármisleny 0–0.

A bajnokság állása

1. Nyíregyháza 20 14 5 1 45-16 47

2. Győr 20 13 3 4 39-23 42

3. Vasas 20 10 7 3 45-20 37

4. Szeged 20 8 10 2 21-15 34

5. Kozármisleny 20 9 6 5 36-24 33

6. Gyirmót 20 7 9 4 27-23 30

7. Kazincbarcika 20 7 8 5 24-21 29

8. Bp. Honvéd 20 6 8 6 23-24 26

9. Pécs 20 6 8 6 9-15 26

10. Soroksár 20 6 6 8 20-23 24

11. Csákvár 20 6 6 8 23-28 24

12. Haladás 20 5 9 6 26-30 24

13. Budafok 20 6 5 9 20-26 23

14. Ajka 20 6 2 12 18-24 20

15. BVSC-Zugló 20 5 5 10 14-26 20

16. Siófok 20 4 5 11 19-37 17

17. Tiszakécske 20 3 8 9 18-26 17

18. Mosonmagyaróvár 20 2 4 14 16-42 10