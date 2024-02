Elbizakodottan úgy is fogalmazhatnánk, hogy a bemelegítés megvolt, jöhet a neheze! A Hübner Nyíregyháza BS az új évben fantasztikus formába lendült, január óta az összes bajnoki meccsét megnyerte, a hatmérkőzéses győzelmi sorozatnak hála már a rájátszást érő hetedik helyen áll a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjában.

A Cápák a széria részeként elsősorban a tabellán körülötte elhelyezkedő csapatokat verte meg, na meg az akkor még listavezető, jelenleg második PVSK-t. Utóbbihoz hasonló bravúrokra lesz szükség a következő hetekben, hogy életben maradjon a sikersorozat, ugyanis a Blue Sharks az első öt csapatból néggyel találkozik a következő négy meccsén.

Vasárnap a BKG Prima Akadémia elleni idegenbeli összecsapás következik. A szigetszentmiklósiak felemás eredményeket értek el az utóbbi időben, a papíron erősebb riválisoktól kikaptak, mellette olykor meglepően szoros győzelmeket arattak, múlt héten viszont magabiztosan győzték le a TF-Budapestet, ezzel 13–6-os mérleggel negyedikek.

Mint minden évben, ebben az idényben is a Nagy testvérek a csapat mozgatórugói. Botond 29 pontot és 5.9 gólpasszt, Benedek 11.2 pont mellett 7.9 gólpasszt átlagol. A nyíregyházi hosszabbításos meccs miatt (80–90) előbbi 40.1, utóbbi 40.2 játszott percet átlagol. Csak hogy rögzítsük, kosárlabdában a mérkőzés rendes játékideje 40 perc…

A kanadai légiós, Jake Newman hoz még meccsenként 13.9 pontot és 8.1 lepattanót, hármójukon kívül más csak elvétve jegyez kiemelkedő egyéni teljesítményt.

– Sérülésekkel küzdünk, egész héten kevesen edzettünk – kezdte a rossz hírrel Merim Mehmedovic, a Cápák szakmai vezetője. – Megerőltető ciklus végén járunk, aminek érződik a hatása, de jellemző a csapatra, hogy senki nem panaszkodik és senki nem jelezte, hogy ne tudná vállalni a játékot. Ugyanakkor meglátjuk, ki milyen állapotban lesz vasárnapra, mert az egészség a legfontosabb. Ettől függetlenül optimisták vagyunk, szeretnénk lendületből folytatni a győzelmi sorozatot. Ezúttal is keményen fogunk játszani és mindent megteszünk a győzelemért! Érdekes meccs lesz. A BKG kicsit rossz passzban volt, vereségek után nagyon nehezen nyert Debrecenben, legutóbbi viszont simán győzött a TF vendégeként. Ilyen ez a bajnokság, mindenkinek vannak hullámvölgyei. Taktikailag felkészültünk, tudjuk, kit kell megállítani és azt is, hogyan kell támadnunk. Ha fizikailag nem is, mentálisan nagyon rendben van a társaság.