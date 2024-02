A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokság 16. fordulójában öt mérkőzést játszottak szombaton.

Nyíregyháza II.–Vásárosnamény 0–1 (0–1)

Nyíregyháza, v.: Valu. Nyíregyháza II.: Sarkadi – Tóth, Varga (Asztalos), Bodnár, Kiss, Chrien (Forgó), Virányi (Ferencz), Spisák (Czimer), Horváth, Szabó, Konzili. Edző: Szatke Zoltán. Vásárosnamény: Kardos – Géci, Berec, Szabó (Varga), Zán, Deskó (Barta), Kopor (Deák), Újvári (Danó), Balogh, Illés (Nagy), Orosz. Edző: Piskóti Zsolt. Gól: Géci.

Szatke Zoltán: – Az első félidőben nem játszottunk jól és egy pontrúgás utáni szituációból az ellenfél vezetést szerzett. A szünetben rendeztük a sorokat és a második félidőben egy teljesen más csapat jött ki a pályára, ekkor már domináltunk, de nem tudtunk betalálni a kapuba. Gratulálok az U17-es korosztályból Tóth Máténak, akinek a felnőtt bajnokságban ez volt az első mérkőzése.

Piskóti Zsolt: – Nehéz, brusztolós mérkőzésen sikerült kicsikarni a győzelmet, amiért a fiúk rengeteget dolgoztak. A Szparinak két óriási lehetősége lett volna egyenlíteni és mezőnyben is fölényben játszott, de nekünk is megvolt az esélyünk a második gól megszerzésére. Gratulálok Danó Zsoltika első felnőtt mérkőzéséhez! További sok sikert a Nyíregyházának! Köszönjük a kimagasló játékvezetést!

Nyírbéltek–Nyírmeggyes 0–1 (0–0)

Nyírbéltek, v.: Takács. Nyírbéltek: Ritli – Ricsei (Bányász), Tóth, Ramos, Boldizsár E., Sőre, Nemes, Vass, Jónucz, Fleisz (Boldizsár G.), Fischer. Edző: Gyarmati András. Nyírmeggyes: Vakarcs – Törtei, Ács, Banga, Batizi Pócsi (Farkas), Preg, Folytán, Máté, Sitku, Szabó (Nagy), Drabik. Edző: Siska Attila. Gól: Ács (11-esből). Ifi: 3–2.

Gyarmati András: –

Siska Attila: – Láttam már szebb mérkőzést is, de annak örülök, hogy kapott gól nélkül sikerült nyernünk.

Újfehértó–Csenger 4–2 (2–0)

Újfehértó, v.: Kondor. Újfehértó: Nagy Máté – Benke, Csáki, Kis (Barta), Angyal, Mezei Balázs, Pallai, Daróczi P., Somogyi (Zámbó), Nagy D., Szilágyi (Mezei Béla). Edző: Antal István. Csenger: Korompai – Nagy D., Szedlacsek Á. (Nyéki), Osváth (Barna), Nagy Miklós, Jónás (Katona), Antal, Peterman, Gere, Gaál, Bence. Edző: Juhász Ferenc. Gól: Nagy D. 2, Szilágyi, Somogyi, illetve Nagy Miklós, Oláj.

Antal István: – Jó iramú, színvonalas mérkőzésen a jobb helyzet kihasználásunknak köszönhetően megérdemelt győzelmet arattunk.

Juhász Ferenc: – Vállalható vereséget szenvedtünk, amely a csapkodó játékunknak volt köszönhető. Néhol egész jól játszottunk, néhol pedig úgy, mint egy farsangi ünnepségre beöltözött gyerekcsapat. Gratulálok az Újfehértó győzelméhez.