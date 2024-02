Mint arról beszámoltunk a Fatum-Nyíregyháza ötszettes mérkőzésen győzte le a MÁV Előrét az alapszakasz utolsó fordulójában a Continental Arénában. Az már a találkozó előtt biztos volt, hogy az eredménytől függetlenül a hazaiak az 5. helyről várják negyeddöntős ellenfelüket, a vendégek viszont győzelmük esetén előrébb léphetnek a tabellán. Az első szett alatt ez biztossá is vált, hiszen az egy órával korábban kezdődött Vasas Óbuda-Békéscsaba találkozót a hazaiak nyerték 3:0-ra, így nagy lehetőség előtt álltak a fehérváriak, akár a második helyre is felléphettek volna. Ennek megfelelően, motiváltan kezdtek és szinte állva hagyták a tompán játszó Fatumot, magabiztosan nyerték az első két játszmát. A folytatásban azonban alaposan megváltozott a játék képe, a Nyíregyháza összeszedte magát és megfordította a mérkőzést. Így győzelemmel búcsúzott az alapszakasztól, a vendégek pedig a negyedik helyen fejezték be a bajnokság első szakaszát.

– Az első két játszmában gyengén játszottunk, sokat hibáztunk, aminek nem nagyon tudom az okát. Pedig a Vasas ellen is bizonyítottuk, hogy van bennünk erő. A folytatásban viszont elkezdtünk nyomni, és nagy küzdelemben fordítottunk, aminek nagyon örülök. Ahogy a végén teljesítettünk, arra lesz szükség legközelebb a Békéscsaba elleni Magyar Kupa eldöntőben is – értékelte a találkozót Adrian Chylinski, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője.

A vendégek mestere érthetően csalódottan nyilatkozott a lefújás után, hiszen csapata nagy lehetőséget szalasztott el.

– Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, minőségi, agresszív röplabdával. Kontrolláltuk a helyzetet a pályán. A harmadik szettben azonban egy pillanatra dekoncentráltak lettünk, és annak a játszmának az elvesztése nagy hatással volt az önbizalmunkra. Ezt követően hiányzott az a fegyelmezettség, ami az elején megvolt. Ez végül sokba került. Sajnos el kell fogadnunk, hogy a negyedik helyen várjuk a negyeddöntőket – így Lukasz Marcin Przybylak.

Hétfőn délelőtt a Magyar Röplabda Szövetség hivatalosan is közölte az Extraliga további menetrendjét. A választásra jogosult csapatok közül a Fatumot a MÁV ELŐRE Foxconn választotta. Az első mérkőzést Székesfehérváron vívják a felek, hiszen az alapszakaszbeli eredmény alapján ők a pályaválasztók. A mérkőzés időpontjait még egyezteti a két klub.

Az alapszakasz végeredménye