Mindössze két kapufáig jutott a tizenegyest is hibázó Kisvárda Master Good a Paks ellen, így vereséget szenvedett a listavezető ellen vasárnap hazai pályán.

A hazaiak mestere elsősorban a bátorságot hiányolta csapata első félidei játékából.

– A Paks megérdemelten szerezte meg a vezetést, hiszen a gólja mellett további két nagy helyzete volt. Kevés passzal építkeztünk, inkább hosszú labdákkal próbálkoztunk. Kevés kockázatot vállaltunk ekkor, elsősorban a támadásépítésben – fogalmazott a Feczkó Tamás. – A második félidei játékunk alapján legalább a döntetlenre rászolgáltunk, kétszer is a kapufát találtuk el és még a tizenegyest is kihagytuk. Nem tudom, minek kellene történnie ahhoz, hogy a hazai kapufáról befelé pattanjon a labda... Megmutattuk, így is tudunk játszani, a listavezetőt be tudtuk szorítani, sok beadásból veszélyeztettünk, de egyetlen helyzetünket sem tudtuk gólra váltani. Benne volt a játékban, hogy fordítunk, igaz, az is, hogy a Paks eldönti a meccset a második góljával. Mindenesetre nem szabad annyira tisztelni azt ellenfelet, ahogyan mi az első félidőben.

A bajnokságban eddig két tizenegyest ítéltek meg a Kisvárda javára, ezeket Banimir Cipetic értékesítette is, ezúttal azonban nem ő volt az ítélet végrehajtó.

– Három játékos volt kijelölve a büntető elvégzésére, mint mindig. Közülük bárki rúghatja, most Jasmin Mesanovic állt oda, bízva abban, hogy átlendül a holtponton és a tizenegyes értékesítése után akár a meccset is eldönti. Akiket kijelölünk a tizenegyesrúgás elvégzésére, azokban bízunk – magyarázta a Kisvárda vezetőedzője.

A Kisvárda Mater Good legközelebb szerdán Magyar Kupa mérkőzésen az NB II.-es Tiszakécske vendégeként lép pályára.