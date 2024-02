Hévégén a 17. fordulót rendezik a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban. Szombaton öt, míg vasárnap három mérkőzést játszanak. A csapatok edzőit kérdeztük az esélyekről.

Vármegyei I. osztály, 17. forduló, edzői várakozások (kezdés: 14)

Szombat

Mátészalka (4.)–Tarpa (2.)

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – A múlt héten mutatott első félidei játékunkat nem ismételhetjük meg mégy egyszer, viszont a második félidőre abszolút építhetünk. Más célunk nem is lehet, csak a három pont begyűjtése.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Jó iramú mérkőzésre számítok, hiszen két jó csapat találkozik egymással. Megfelelő odaadással és szervezett játékkal lehet keresnivalónk a szombati bajnokin.

Mándok (1.)–Nagyecsed (7.)

Kocsis János, a Mándok edzője: – A rajtunk nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, itt a lehetőség, hogy javítsunk ezen. Nem lesz azonban egyszerű dolgunk, hiszen ellenfelünk múlt héten bizonyította, hogy komoly játékerőt képvisel az osztályban. Nehéz mérkőzésre számítok, de célunk a győzelem megszerzése lesz.

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Ha át tudjuk menteni az első meccsen tapasztalt hozzáállást és kiegészítjük pontos támadásbefejezésekkel akkor elérhetjük a célunkat.

Nyírmeggyes (16.)–Újfehértó (5.)

Siska Attila, a Nyírmeggyes edzője: – Az esélyekről csak annyit, hogy Nagy Dávid egyedül több gólt rúgott eddig, mint a mi csapatunk összesen. Éppen ezért ezen a héten az edzések mellett játékosaim szorgalmi feladatot is kaptak, egy rendkívül erős gatyamadzagot kell beszerezniük szombatra.

Antal István, az Újfehértó edzője: – Küzdelmes mérkőzésre számítok, remélem a pálya talaja megfelelő lesz. Biztató győzelemmel kezdett a Meggyes, de mi most a háom pontért utazunk hozzájuk.

Vásárosnamény (11.)–Nyírbéltek (13.)

Piskóti Zsolt, a Vásárosnamény edzője: – Az első fordulóban szerzett három pont akkor lesz igazán értékes, ha hazai pályán is sikerül győztesen elhagyni a játékteret. Egy pillanatra sem becsüljük le az ellenfelet, kemény férfias küzdelemre számítok, ahol ismét tökéletes hozzáállásra lesz szükség a sikerhez.

Gyarmati András, a Nyírbéltek edzője: – Első meccsünk nem úgy, sikerült, ahogy elterveztük. De hát ilyen a futball, mindig új kihívások elé állít bennünket. Amit otthon elrontottunk, azt most idegenben kell kijavítanunk.

Nyírbátor (6.)–Nyíregyháza II. (8.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Sajnos első meccsünket elveszítettük idegenben, ezért most nem lehet más célunk, mint itthon tartani a három pontot.

Szatke Zoltán, a Nyíregyháza II. edzője: – Szeretnénk azokat a hibákat kijavítani, amelyek az idei első bajnoki meccseken még előfordultak. A győzelemre törünk, de nem lesz egyszerű feladatunk a jó erőkből álló Nyírbátor otthonában.

Vasárnap

Kótaj (14.)–Nagykálló (12.)

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – Csak az lebeg a szemünk előtt, hogy hazai pályán megszerezzük a három pontot.

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: – Nem mostanában volt, hogy számunkra kedvező eredményt értünk el a Kótaj ellen. Ezen szeretnénk kozmetikázni vasárnap délután.

Ibrány (15.)–Kemecse (10.)

Kiss Péter, az Ibrány játékos-edzője: – Jó erőkből álló ellenfél érkezik hozzánk, több magasabb osztályt is megjárt játékossal. Ettől függetlenül nem lehet más célunk, mint hogy itthon tartsuk a pontokat.

Sánta Tibor, a Kemecse edzője: – Az előző heti játékunk minőségével elégedett vagyok, hét közben azon dolgoztunk, hogy állandósuljon és eredménnyel is párosuljon már a következő hétvégén.

Csenger (9.)–Kállósemjén (3.)

Juhász Ferenc, a Csenger edzője: – A csoport egyik legjobb csapatát fogadjuk a tavasz első hazai mérkőzésén, amelyen győzelemmel szeretnénk megörvendeztetni szurkolóinkat.

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Egy szimpatikus futballt játszó csapathoz utazunk. Nyerni szeretnénk és ennek érdekében minden t meg fogunk tenni.