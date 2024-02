Az alapszakasz utolsó fordulójának rangadóján a negyedik hely volt a tét. Az azt birtokló Kecskemétnek a pontszerzés is elég volt, míg az A’Studió Futsal Nyíregyháza csak úgy léphetett előrébb az ötödik pozícióból, ha nyer idegenben.

A hazaiak két szerb légiósuk és Bencsik Roland nélkül léptek pályára, ott volt viszont a kezdőben két válogatott játékos, akik nem sokat haboztak, Fekete Márk passzából Pál Patrik a harmadik percben megszerezte a vezetést. A nyíregyházi eladott labdából nem volt ugyan ajtó-ablak ziccer – mint a Berettyóújfalu ellen többször is –, az ellenfél így is átjátszotta a rendezetlen védelmet.

A következő tíz percben a vendégek lehettek elégedettek azzal, hogy nem változott az eredmény, a Kecskemét ugyanis számos szép akciót vezetett és kétszer is eltalálta a kapufát. Az első félidő második felében már kevesebb volt a veszély a nyíregyházi kapu előtt, Dávid Richárdék többet birtokolták a labdát, de jól védekeztek a hazaiak. Az utolsó percekben az öt a négy elleni játékot is elővette Lovas Norbert, ám nem járt sikerrel a csapata. Sőt, kevesebb mint nyolc másodperccel a vége előtt még éppen a hatoson kívül kapott szabadrúgást a hazai gárda, ezt a szituációt megúszta Studió, így összességében nem lehettünk elégedetlenek az 1–0-val.

A fordulás után aztán nem sokáig maradt az eredmény, a 22. percben Suscsák Máté a hatoson úgy szerzett labdát Gregorytól, hogy azzal a mozdulattal be is talált a kapuba (2–0). Kicsivel később Petró Martin védett nagyot, majd idővel a Nyíregyháza újra megérkezett a meccsbe, stabilabbá vált, de a 25. percben szép játék végén egy méterről sem talált be. A mieink sokat játszottak öt a négyben, de nem voltak elég pontosak. A hajrában Krajcsi Bence többször is védett, máskor a kapufa segített be neki – ezen a napon semmi nem jött össze a vendégeknek. Az idényben ez volt az első olyan mérkőzése a piros-kékeknek, amin nem szereztek gólt.

A vereséggel biztossá vált, hogy a Studió ötödik helyen zárja az alapszakaszt, vagyis innen kezdheti majd meg a felsőházi rájátszást.

Futsal: NB I, 22. forduló

SG Kecskemét Futsal–A’Studió Futsal Nyíregyháza 2–0 (1–0)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, v.: Borbás, Kakuk (Minda).

Kecskemét: Krajcsi – Bíró, Pál, Suscsák, Fekete. Csere: Rigó, Lehotai, Hajnal, Kajtár, Haász, Nádudvari, Szabó J. Vezetőedző: Koós Károly.

Nyíregyháza: Petró – Öreglaki, Gregory, Dávid, Maneca. Csere: Gagyi, Szabó L., Krajnyák, Kovács R., Urr, Lakatos L, Homonyik, Kovács Á. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Gól: Pál (3.), Suscsák (22.).