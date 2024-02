A csütörtöki magabiztos hazai győzelem után hétfőn azért utazott Székesfehérvárra a Fatum-Nyíregyháza, hogy megszerezze a harmadik győzelmet és ezzel lezárja a MÁV Előre elleni negyeddöntőt.

Jól is kezdte a találkozót a vendéggárda, Szabó Lili ászával már kettővel is vezettek, az előző találkozóról átmentette formáját Carabali és ezúttal is ponterősen játszott. Magabiztosan haladtak Kocicsék, tíznél azonban megtorpantak, Matos Duran és Vacsi Evelin vezérletével a MÁV Előre megfordította az eredményt. Új erőre kapott azonban a Fatum és utolérte a házigazdákat, többek között Carabali remek sáncaival. Izgalmas alakult a végjáték, amelyben azonban pontosabbak voltak a hazaiak és Andersson pontjával lezárták az első szettet.

A második játékrészt sok pontatlansággal kezdték a csapatok, kevesebbet hibázott viszont a hazai gárda így, ha kevéssel is de folyamatosan náluk volt az előny. Pallag Ágnes ászával aztán három volt már közte. A vége ismét a Székesfehérváré volt, Matos Duran sáncát követően játszmalabdához is jutottak, az elsőt még hárította a Nyíregyháza, a másodikat azonban már nem hibázták el. A két csapat között a centerek hatékonysága és a blokkok jelentették a különbséget ebben a szettben.

A harmadik felvonásban továbbra is szorosan alakult az eredmény, Galvao pontjával, majd sáncával azonban hárommal meglépett a Fatum. Ezt az előnyt sokáig tartották is, a játszma végén aztán egy pontra visszazárkózott a MÁV Előre, Kocics azonban lezárta a játékrészt, szépített Adrian Chylinski csapata és játékban maradt a győzelemért.

A negyedik szettben egy darabig tartotta a lépést a Fatum, aztán a Fehérvár, elsősorban légiósainak köszönhetően fokozatosan növelte előnyét és magabiztosan haladt a negyedik szett és ezzel a mérkőzés megnyerése felé. Folyamatosan cserélt Adrian Chylinski, de érdemben nem tudott már belenyúlni a mérkőzésbe. Carabali, majd Galvao bemutatott ugyan még két szép sáncot, de ez csak arra volt elég, hogy faragjanak a hátrányból. Andersson lezárta a szettet és ezzel a mérkőzést is, a Fehérvár szépített. Jöhet a folytatás, a negyedik mérkőzést pénteken a Continentál Arénában rendezik.

Női Extraliga, negyeddöntő, 3. mérkőzés

MÁV Előre Foxconn–Fatum-Nyíregyháza 3:1 (22, 22, -22, 21)

Székesfehérvár, v.: Horváth M., Mezőffy.

MÁV Előre: Pallag 9, Vacsi 16, Király-Tálas, Matos Duran 8, Andersson 14, Dvoracek 25. Csere: Kovács E., Tóth J. (liberók), Markovic 7, Michalewicz.

Vezetőedző: Lukasz Przybylak.

Nyíregyháza: Galvao 3, Jeremics 8, Földi 1, Kocics 28, Szabó Lili 5, Carabali 14. Csere: Tóth F. (liberó), Farkas, Nagy S. 3, Antivero 1. Vezetőedző: Adrian Chylinski.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (26 perc): 2:1, 5:5, 7:10, 16:10, 16:16, 23:21. 2. játszma (28): 2:2, 9:8, 16:13, 20:16, 20:20, 24:21. 3. játszma (28): 4:1, 5:8, 10:14, 16:19, 22:23. 4. játszma (27): 3:2, 9:6, 16:11, 20:14, 23:20.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2:1 a Nyíregyháza javára.