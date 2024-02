Nehéz volt megtippelni, mire számíthatunk a Kisvárda Master Goodtól szerda este, a Magyar Kupa ötödik körében. Egyrészt, a klub életében jelenleg az a legfontosabb feladat, hogy megőrizze tagságát az élvonalban, másrészt viszont sosem kellemes alsóbb osztályú csapattól kikapni.

Az összeállítás is ezt a kettősséget mutatta, mert bár a kezdő tizenegy nyolc helyen változott a múlt vasárnapihoz képest és bekerült az alapvetően NB III.-ban lehetőséget kapó Rubus Tamás, valamint Stefan Raul is, mégsem volt kifejezetten tartalékos a szabolcsi gárda, mert így is jó nevű labdarúgók léptek pályára.

Az osztálykülönbségnek megfelelően a Kisvárda irányította az NB II.-ben ugyancsak a kiesés elkerüléséért küzdő Tiszakécske elleni találkozó első félidejét, de túlzás lenne állítani, hogy záporoztak a lövések a hazai kapura, miközben azért Szőr Leventéék is eljutottak olykor a Várda tizenhatosáig. A szünethez közeledve egyre több veszélyt tartogattak magukban a vendégszögletek és beadások, sőt, Prokop Rosztiszlav az utolsó másodpercben nagyot vetődve fogta meg Mario Ilievszki fejesét.

A második félidőre beállt Wellington Nem és a várdaiak fokozták a tempót, érezhetően gyorsabban közlekedtek a pályán, pontosabban építették támadásaikat. Ennek hamarosan meg is lett az eredménye, Rafal Makowski tökéletesen helyezett lövése a kapufáról befelé pattant. A NB I.-es gárda nem állt be őrizni az eredményt, inkább nyomott az újabb gólért, ami ugyancsak Makowski révén született meg, miután a lengyel kapásból a hálóba lőtt egy jobb oldali beadást. Innentől csak a különbség volt a kérdés, ami a 66. percben háromgólosra nőtt, miután Ilievszki a léc alá tekert (0–3).

A Tiszakécske a folytatásban hajtott a szépítésért, de nem talált be, így a Kisvárda magabiztos győzelemmel bejutott a kupasorozat legjobb nyolc csapata közé.

Labdarúgás: Magyar Kupa, 5. kör, nyolcaddöntő

Tiszakécske–Kisvárda Master Good 0–3 (0–0)

Tiszakécske, v.: Zimmermann (Tőkés R., Vrbovszki).

Tiszakécske: Prokop – Sági (Kocsis, 69.), Fodor F., Szőr (Valencsik, 61.), Grünvald – Lehoczky, Pongrácz (Czékus, 85.), Bencze M., Gyurján – Vajda R. (Krivocjuk, a szünetben), Takács T. (Zamostny, 61.). Vezetőedző: Kis Károly.

Kisvárda: Kovács M. – Lippai, Rubus, Széles (Jovicic, 69.) – R. Stefan, Nikolov (Camaj, 62.), Lucas (Ötvös, 62.), Makowski (Melnik, 69.), Navrátil (Wellington Nem, a szünetben) – Ilievszki, Szpaszics. Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Gól: Makowski (56., 58.), Ilievszki (66.).