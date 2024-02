Bajnokaspiráns csapatok összecsapását hozta a labdarúgó Magyar Kupa ötödik körének csütörtök délutáni mérkőzése, hiszen a Nyíregyháza Spartacus vezeti az NB II.-t, míg a Szentlőrinc úgy második az NB III. Dél-Nyugati csoportjában, hogy ugyanannyi ponttal telelt, mint az éllovas Iváncsa.

Az osztálykülönbség a Szpari mellett szólt, na meg az is, hogy a piros-kékek február 4-én elkezdték a tavaszt, négy találkozójukból egyet sem veszítettek el, ezzel szemben a Baranya vármegyeieknek ez volt az első tétmeccsük 2024-ben.

Tímár Krisztián vezetőedző semmit nem bízott a véletlenre, a hétfői kezdőcsapatból négyen is ott voltak a pályán az első perctől, mellettük további négy olyan játékos lehetőséget kapott, aki a Győr ellen csereként lépett pályára. A nyíregyháziak nem is tétlenkedtek sokat, a második percben Kesztyűs Barna beadásából Novák Csanád hat méterről a kapuba fejelt (0–1). Ezután is záporoztak a helyzetek, az első tíz percben csak az volt a kérdés, hány gólt szerez a Szpari.

Idővel aztán a Szentlőrinc is megmutatta, hogy nem véletlenül ért el remek eredményeket ősszel, több kontrájában is benne volt a veszély. Ezekkel nem is lett volna probléma, ám a 18. percben figyelmetlen volt a vendégek védelme és a korábbi kisvárdai, Helesh Jaroszlav egyenlített (1–1).

A pofon időben érkezett, a Nyíregyháza összeszedte magát és még az első félidőben további kétszer betalált: előbb Gresó Mátyás beadásából Novák duplázott, majd egy szöglet után a csatár hozta kihagyhatatlan helyzetbe Temesvári Attilát (1–3). A télen érkezett védő először kapott lehetőséget a Szpariban, rögtön betalált, vagyis egy hónap sem kellett ahhoz, hogy a csapat mind a három új igazolása gólt szerezzen tétmeccsen.

A második félidő jóval kevesebb lehetőséget hozott, mivel a Nyíregyházának nem volt sürgős, a Szentlőrinc pedig nem tudott helyzetbe kerülni. A hajrában még így is láthattunk gólokat, előbb Nagy Dominik szögletét Novák fejelte kapuba, megszerezve ezzel a harmadik találatát, az utolsó másodpercben pedig még Beke Péter is beköszönt (1–5).

A Spartacus magabiztosan jutott a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé. A negyeddöntő sorsolását csütörtök este tartják.

Labdarúgás: Magyar Kupa, 5. kör, nyolcaddöntő

Szentlőrinc (NB III.)–Nyíregyháza Spartacus (NB II.) 1–5 (1–3)

Szentlőrinc, v.: Molnár (Tóth, Vörös).

Szentlőrinc: Szmola – Kiss-Szemán, Sághy, Keresztes B. (Tamás L., 62.), Németh M. – Hleba (Medgyesi, a szünetben), Havas, Kesztyűs M. (Múcska, a szünetben) – Helesh (Szabó Z., 78.), Novák Zs. (Csörgő R., 62.), Pataki. Vezetőedző: Pichler Gábor.

Nyíregyháza: Fejér – Baki, Temesvári, Gengeliczki – Farkas B. (Beke P., 80.), Kesztyűs B. (Nagy D., 80.), Sigér Á., Nagy B. – Gresó, Novák Cs., Herjeczki (Oláh B., 57.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gól: Helesh (18.), illetve Novák Cs. (2., 27., 85.), Temesvári (37.), Beke P. (90+3.).