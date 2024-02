A felnőtt magyar bajnokság után a múlt hétvégén ismét rangos esemény házigazdája volt Nyíregyháza, szombaton és vasárnap a Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont az U20-as és az U18-as atléták fedett pályás országos bajnokságának.

Már az első nap több remek versenyt és egyéni rekordot hozott. Kiemelkedik Kovács Alexandrának a teljesítménye, a Békéscsabai AC reménysége 3000 méteres gyaloglásban nyert, és rövid pályás országos csúcsot állított fel az U20-asok mezőnyében. Az ob első napján többnyire érvényesültek a papírformák. A DVTK fiatalja, Hajdu Áron már szombaton duplázni tudott, hiszen a 60 méteres síkfutást (6.93) és a távolugrást (711) is megnyerte az U18-asok között.

Ebben a korosztályban az ugyanilyen szereplésre Rózsahegyi Borinak is megvolt minden esélye, hiszen a tatabányaiak reménysége szombaton a 60 méter megnyerésével (7.57) hangolt a vasárnap esedékes fő számára, a távolugrásra. Az elmúlt évben a korosztályában egyaránt az év atlétájának választott két gödöllői kitűnőség, Sulyán Alexa és Kriszt Sarolta is egy-egy arannyal nyitott. Sulyán 60 méteren (7.56), Kriszt 400 méteren (55.24) győzött az U20-asok megméretésén.

Vasárnap az országos csúcsig egészen az utolsó versenyszámig kellett várni. Ekkor a Tatabányai SC-Geotech 4x200 m-es leányváltója (Rózsahegyi Bori, Molnár Viktória, Merényi Fanni, Pfiszterer Dorina) győzött, és 1:42.02 perces magyar U18-as csúcsot állított fel. Rózsahegyi Bori ezzel a sikerrel három aranyat nyert az ob-n, hiszen korábban 60 méteres síkfutásban és távolugrásban sem talált legyőzőre. Hasonló bravúrt hajtott végre ugyanúgy az U18-asok között Hajdu Áron. A DVTK fiatalja 60 méteren, 200 méteren és távolugrásban lett bajnok.

Az U20-asok között is láthattunk kiemelkedő teljesítményeket. Ebben a korosztályban az egyetlen tripázó a MATE-GEAC 60 m gáton, 400 méteren és távolugrásban aranyérmes kitűnősége, Kriszt Sarolta volt.

A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői is kitettek magukért, már az első napot is több éremmel zárták. Női hármasugrásban Sápi Zsófia (10.99) lett harmadik. Férfi 60 méteren az A döntőben Péter László (7.09) negyedik, még a női 60 méter A döntőben Bogár Dóra szintén negyedik (7.99), B döntős Körmendi Anna Kata pedig második helyezést ért el (8.09). A női magasugrás döntőjében Piros Regina bronzérmes lett (1.50) Férfi távolugrásban is képviseltette magát vármegyeszékhelyünk, Lőw Gábor 5.65-os eredménye a 8. helyre volt elég. Női 400 méter negyedik időfutamát pedig Szilágyi Réka 64.20-as eredménnyel a 4. helyen zárta.

A második nap is tartogatott néhány nyíregyházi érmet. Súlylökésben (3kg) Balogh Letícia Doroti lett bronzérmes (12.15). Ugyanígy a férfi súlylökésben (6kg) Rentkó Máté is harmadik helyen végzett (15.34). Súlylökésben a nőknél erős mezőnyben a hatodik helyen zárt Hanász Erika, a férfiaknál pedig Hegedüs Mátyás ötödik lett (14.32).

– Ezzel a bajnoksággal az U18-as és az U20-as korosztály tulajdonképpen lezárta a fedett pályás szezont – összegzett az ob végén a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás-referense, Scherer Tamás. – A nyári világversenyek kapcsán sok mindenre kíváncsi voltam az ob-n, és a legtöbb kérdésemre pozitív választ kaptam. A két országos csúcs nagyon szépen keretbe foglalta az ob-t, amelyhez kiváló körülményeket biztosított Nyíregyháza. Dicséretes, hogy a triplázók mellett duplázók is akadtak. Összességében elégedettek lehetünk a látottakkal – zárta a szakember.