A Szpari sikeréért szorító újságíró próbál mindig óvatosan fogalmazni, hogy ne kiabáljon el semmit és ne használjon túl nagy szavakat akkor, amikor sok van még hátra a szezonból. Igen ám, de az a sok, bizony egyre kevesebb és múlt vasárnap azt is láthattuk, hogy a labdarúgó NB II.-ben listavezető csapat lendülete nem csökkent a téli szünettel sem.

Legalábbis az idei első meccs után ezt állapíthattuk meg, ugyanis a piros-kékek már a találkozó elején is többet birtokolták a labdát, a türelmes játék a 34. percben meghozta a gyümölcsét Kovácsréti Márk szabadrúgásgólja révén, picivel később Géresi Krisztián is betalált, a második félidőben pedig a hazaiak kontroll alatt tartották a találkozót. A Tiszakécske elleni 2–0-s győzelmet látva úgy tűnt, a nyíregyháziak nem foglalkoznak az elvárásokkal, nem éreznek magukon a korábbinál nagyobb nyomást, „csak” elvégzik a feladatukat.

– Valóban, nem a külső elvárásoknak akarunk megfelelni, hanem magunknak – szögezte le Géresi Krisztián. – Csapaton belül állítottunk fel célokat, jó úton haladunk, hogy ezeket elérjük. Nem érzünk győzelmi kényszert, egyszerűen tesszük a dolgunkat és szerencsére jönnek is mellé a győzelmek.

– A tabellára nézve lehetne gondolni, hogy a hátrébb elhelyezkedő csapatok ellen simán nyerni lehet, de ebben a bajnokságban tényleg nincsen könnyű mérkőzés – beszélt a Tiszakécske elleni összecsapásról. – Ha úgy állnánk hozzá, akkor pofonokat kapnánk. Talán ez a kulcsa az eddigi eredményeinknek, hogy minden meccset ugyanúgy kezelünk. Múlt hétvégén sem tettünk másként, ennek köszönhető a kétgólos siker.

A válogatott tapasztalattal is rendelkező támadó a 40. percben Gengeliczki Gergőtől kapott egy nagy indítást, a kécskei védő alaposan elszámolta a labda ívét, így Géresi zavartalanul törhetett kapura és nem is hibázta el a ziccerét. Ez volt a 29 éves játékos kilencedik bajnoki gólja a szezonban, legutóbb 2016-ban, az NB III.-ban volt ennél eredményesebb idénye és jelenleg második helyen áll a góllövőlistán.

– Ilyen a foci, az nyer, aki kevesebbet hibázik – reagált a Tiszakécske elleni gólra. – Mi idáig nem hibáztunk sokat, kevés gólt kaptunk és értékesítettük a helyzeteket. Örülök, hogy higgadt maradtam, ez annak is köszönhető, hogy folyamatosan játékban vagyok és ezeket a szituációkat már nyugodtabban tudom megoldani, mint korábban. Az elmúlt évekhez képest valóban eredményesebb vagyok most, de bízom annyira magamban és a képességeimben, hogy azt mondjam, ez nem meglepetés. Magasabb céljaim vannak, úgy szeretnék teljesíteni, hogy minden mérkőzésen szerezzek gólt vagy gólpasszt. Ha ez összejön, az csodálatos. Úgy néz ki, hogy most ráéreztem a gólszerzésre is, amit szeretnék tartani. A gólkirályi cím viszont nem foglalkoztat, beletesszük a munkát, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle.

Vasárnap a Budapest Honvéd ellen jön a folytatás. A két csapat Balmazújvárosban találkozott augusztusban, akkor a Spartacusnak rengeteg helyzete volt, de Dúzs Gellért fantasztikusan védett, így 0–0-ra „mentette” a meccset. Kérdés, hogy a kilencedik helyen álló csapat otthonában is hasonló mérkőzésre lehet-e számítani.

– Akkor úgy gondoltuk, hogy a Honvéd ellen nem rossz az iksz, azóta bánkódunk azon a két ponton is. Remélem, olyan domináns játékot nyújtunk, mint azon a mérkőzésen. Szerintem abban változott a csapat azóta – azért is van ilyen sok győzelmünk –, hogy a helyzetkihasználásunk jobb lett, mint mondtam, higgadtabbak vagyunk a befejezéseknél. Ez rám is igaz, több gólt szereztem az ősz második felében. Bízom benne, hogy ezt tartjuk és berúgjuk a helyzeteinket vasárnap is – zárta szavait Géresi Krisztián.