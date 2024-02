Február első napjaiban a Treviso megyei San Biagio di Callalta felé vette az irányt a Karcag Cycling két nyíregyházi kiválósága, Hrenkó Norbert és Nagy Bendegúz. A csapat partneregyesülete az olasz B&P Cycling Academy ugyanis edzőtáborozási lehetőséget kínált a magyar bringások számára.

Minden adott a felkészüléshez

– Mivel a két csapat sok mindenben segíti egymást, így kézenfekvő volt, hogy leszervezzék nekünk ezt a lehetőségét – mondta el lapunk megkeresésére Hrenkó Norbert, aki az előző két szezonját éppen ennél a talján csapatnál töltötte. – Itt minden adott a tökéletes felkészüléshez, hatalmas csapatház, szerelők és masszőrök, arról nem is szólva, hogy bármerre is indulunk reggelente el, tökéletes edzőterep vár ránk.

Az újonnan alakult magyar csapat sportdiplomáciailag is hatalmas sikerrel indít, hiszen megelőzve a francia, az osztrák és a szlovén érdeklődőket, meghívást kapott az olasz dilettanti szezonnyitóra, az idén immáron jubileumi századik alkalommal megrendezendő Coppa San Geo egynaposára.

– Ez tényleg egy óriási dolog – folytatta Nagy Bendegúz. – Azt ugyanis tudni kell, hogy az olasz csapatok mellett, mindössze három külföldi gárda állhat rajthoz ezen a viadalon, amelyből éppen mi lettünk az egyik. Ez számunkra, versenyzők számára is egy hatalmas lehetőség, hiszen ebben a mezőnyben a korosztályunk (a dilettanti viadalokon csak huszonhét évnél fiatalabbak állhatnak rajthoz – a szerk.) legjobbjai ellen versenyezhetünk. Persze tisztában vagyunk azzal, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen itt már rögtön a startpisztoly eldördülése után nyélen, azaz körülbelül 55-60 kilométer/órás sebességgel kell közlekedünk. Nem véletlenül hívják ezt a viadalt csak az „amatőrök világbajnokságának” az olasz szakzsargonban.

Giro-győztes is segédkezik

– A csapat hivatalos edzőtábora február 20-án kezdődik, csupán néhány kilométerre innen – zárta gondolatait Hrenkó Norbi. – A trentói Lavisba tesszük majd át a székhelyünket. Amennyiben jók az információink, akkor a szállást nem más biztosítja számunkra, mint a helyi legenda, a kétszeres Giro d’Italia-győztes Gilberto Simoni.

Vármegyénk kiválóságai mindeközben már átvehették a vadonatúj kerékpárjaikat is.

– Norbival már megkaptuk az idei bringáinkat – büszkélkedett Bendegúz. – A Karcag Cycling Olmo Nerax kerékpárokat használ majd ebben az idényben, amelyről talán elég, ha csak annyit mondunk, hogy olasz, hiszen az köztudott, hogy a helyi kerékpárgyártok jelentik a világ élvonalát. Izgatottan várjuk az idény rajtját, hiszen egy olyan lehetőség kapujába kerültünk, ami nem mindennapos. Nagyjából már a versenyprogramunk is összeált, a két olasz egynapos után megmutatjuk magunkat Magyarországon is, majd Szlovéniába utazunk. Természetesen kiemelt célként tekintünk a hazai UCI-kategóriás megmérettetésekre, úgy mint a V4Kerékpárverseny, vagy a Gemenc Nagydíj, de a pannonhalmi országúti országos bajnokságon is próbálunk majd valami nagyot alkotni.

A Karcag Cycling első hivatalos versenye – soraiban a két nyíregyházi kerékpárossal – a február 24-i olasz Coppa San Geo lesz.