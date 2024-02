Szombaton és vasárnap rendezték az I. Szalai János Rövidpályás Szenior Országos Úszóbajnokságot Százhalombattán. A hétvégi megméretésen a Nyíregyházi Sportcentrum 5 férfi és 3 női versenyzője vett részt. A maroknyi küldöttség alaposan kitett magáért, hiszen egyéni számokban 10 arany-, 12 ezüst-, és 6 bronzérem mellett váltóban is begyűjtött egy harmadik helyet.

Különösen örvendetes, hogy négy váltót is ki tudott a csapat állítani: a 4x50 Mix vegyes váltó (Hajdu Gyula, Gazda Zsuzsanna, Bódi Szabolcs, Papp Angelika), a 4x50 m férfi gyorsváltó (Bódi Szabolcs, Hajdu Gyula, Hudáky Zoltán, Cserés Miklós), valamint 4x50 Mix gyorsváltó (Cserés Miklós, Hudáky Zoltán, Papp Angelika, Dr. Szokol Dianna) mellett a 4x50 m férfi vegyesváltó (Hajdu Gyula, Cseh Imre, Bódi Szabolcs, Cserés Miklós) is rajthoz állt. Az érmek mellett a többi helyezés is nagyon értékes, hiszen a csapatbajnokságban minden eredmény számít. A Sportcentrum szenior versenyzőinek edzője: Kovács Rita.

Érmes helyezések

Cseh Imre. 200 m mell:1., 50 m pillangó: 1., 200 m vegyes: 1., 200 m pillangó: 1., 100 m pillangó: 1., 50 m mell: 2., 100 m mell: 2., 100 m vegyes: 2.

Cserés Miklós. 400 m gyors: 1., 200 m hát: 1., 200 m vegyes: 2., 200 m gyors: 2.

Dr. Szokol Dianna. 100 m mell: 1., 200 m hát: 2., 400 m gyors: 3.

Papp Angelika Zsuzsanna. 200 m mell: 1., 50 m mell: 2., 100m mell: 2., 100m vegyes: 2.

Hajdu Gyula. 200 m pillangó: 1., 200 m hát: 3.

Hudáky Zoltán. 50 m mell: 2., 200 m mell: 3., 100 m mell: 3.

Bódi Szabolcs. 200 m pillangó: 2., 200 m hát: 2., 50m pillangó: 3., 100 m pillangó: 3.

4x50m férfi vegyes váltó: 3. (Hajdu-Cseh-Bódi-Cserés).