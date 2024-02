Vasárnap folytatódik a Hübner Nyíregyháza BS nehéz sorozata. Mint ismert, a Cápák zsinórban megnyert hat mérkőzés után a tabella első öt helyezettje közül néggyel találkoznak. A BKG elleni idegenbeli meccs nem sikerült jól, és a fóti összecsapás sem ígérkezik könnyűnek.

A Phoenix 13–7-es mérleggel már biztosan rájátszás-résztvevő, az alapszakasz hajrájában azért küzdhet, hogy a negyedik helyre lépjen. Három rutinos játékosuk nem csak a csapatban, az egész bajnokságban a legjobbak között van: James Kinney 19.8 pontot, 7 lepattanót és 5.4 gólpasszt átlagol, az egykori válogatott magasember, Juhos Levente 15.1 pontot és 10.3 lepattanót hoz meccsenként, míg Markovics Luka mérkőzésenként 14.8 pontot tesz a közösbe.

– Elérte egy sérüléshullám a csapatunkat, a legfontosabb feladatunk most az, hogy ezt rendbe tegyük – mondta el a nyíregyházi együttest irányító Merim Mehmedovic. – Ha nem történik csoda, Tarján Izsák aligha játszik, de mások is problémákkal küzdenek. Elment így a munkánk ritmusa, mert óvatosabban kell dolgoznunk. Valahonnan erőt kell merítenünk! Taktikailag felkészültünk, tudjuk, kikre kell figyelni. Nagyon kellemetlen az ellenfelünk szerkezete. Juhos a palánk alatt és kint is játszik, Kinney kivételes képességű légiós, fantasztikusan egy-egyezik, Markovics pedig legutóbb nem lépett pályára, de információim szerint ellenünk már játszik. Kompletten is nagyon nehéz lenne ez a meccs, így meg pláne, de odamegyünk és csapatként mindent megteszünk!