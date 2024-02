Az alapszakasz utolsó fordulójában a Haladás legyőzte a DEAC-ot, Dróth Zoltán duplájára csak Alves tudott válaszolni fél perccel a lefújás előtt (2-1). Ezzel párhuzamosan a Berettyóújfalu hazai pályán lelépte az Aramist (7-1). Biztossá vált tehát, hogy a Nyírbátor nem végezhet a hetediknél rosszabb helyen. Elek Gergő csapata azonban azért utazott Budapestre péntek este, hogy három pontot szerezzen és debrecenieket megelőzve a vármegyei rivális A’Studio Futsal Nyíregyházát követve biztosítsa helyét a felsőházi rájátszásban. Az Újpest számára sem volt azonban tét nélküli a mérkőzés, győzelmük esetén a nyolcadik helyen fejezhetik be az alapszakaszt és ezzel öt ponttal kezdhették volna meg az alsóházi rájátszást.

Agreszív letámadással kezdte a találkozót a Nyírbátor, a hazaiknak sokszor gondot okozott a labda kihozatal a saját térfelükről. Kevesebbet birtokolták ugyan a játékszert, nagyobb helyzeteik azonban nekik voltak, különösen Liplnek volt nagy a lövőkedve. Érződött a tét a nyírbátoriakon, elkésett belépőikkel gyorsan begyűjtöttek négy szabálytalanságot. Nem sokat kellett várni az ötödikre sem Dobi kinyúlt a büntetőterületről, így már csak egy kellett a hazaiak büntetőjéhez. Érett a hazaiak gólja, amelyet Horváth Benedek egy szép lövéssel meg is szerzett, ezt azonban hamar egalizálták a vendégek. A játékrész végén felpörögtek az események, Hadházi szabálytalanságát követően Lipl büntetőből talált be, majd akcióból is. Aztán Hadházi javítva előző hibáját, közelről volt eredményes. Egy gólos Újpest vezetéssel vonultak öltözőbe a felek.

Lendületesen kezdte a második félidőt a Nyírbátor, a hazaiak kapusa azonban rendre hárított. Kapujához szegezte az Újpestet Elek Gergő együttese, sokadig helyzetüket aztán Orosz révén értékesítették. Nem sokkal később aztán villant a piros lap, Hadházit kiállították, az emberelőnyt 21 másodperc alatt gólra váltották a hazaiak, majd Hadzsi szépségdíjas találattal növelte tovább előnyüket. Mindent egy lapra téve öt a négy ellen támadott a Nyírbátor, átütőerő azonban nem volt ezekben az akciókban. Sánta kiállításával aztán végleg megpecsételődött a sorsuk, az Újpest emberelőnyben eredményesen pörgették le az időt. Így Szentes Bíró Tamásék vereséget szenvedtek és az alsóházban folytatják majd a küzdelmeket.

Futsal NB I., alapszakasz, 22. forduló

Újpest–Nyírbátori SC 5–3 (3–2)

Budapest, UTE Atlétikai Stadion, v.: Vass, Horváth P. (Héra).

Újpest: Gémesi – Klacsák, Horváth B., Lipl, Harnisch. Csere: Vörösmarty, Hajzsel, Neumann, Katona, Hadzsi, Simic, Horváth B., Kovács. Edző: Moga Flavius Lorant.

Nyírbátor: Dobi – Szabó, Szentes Bíró, Hadházi, Orosz. Csere: Opre, Varga, Sánta, Csorvási, Molnár, Szucsányi. Edző: Elek Gergő.

Gól: Gól: Horváth B. (12.), Lipl (18., 19, 28, – büntetőből), Hadzsi (33.), illetve Hadházi(14., 19.), Orosz (27.). Kiállítva: Hadházi (27.), Sánta (37.).