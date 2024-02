Hétvégén az alapszakasz utolsó előtti fordulóját rendezték az NB II-es bajnokság csoportjaiban. Hölgyeknél vármegyei rangadót rendeztek Mátészalkán, amelyet a vendég Vitka SE nyert meg, az Újfehértó-KSZSE gárdája pedig Egerből tért haza értékes két ponttal. Férfiaknál hazai pályán kapott ki a Kisvárda, szintén vereséget szenvedett a Nyírbátor és a Tiszavasvári-SZIKE sem bírt ellenfelével.

Női

Mátészalka–Vitka SE 23–28 (10–16)

Mátészalka, 130 néző, v.: Tóth G., Tóth I. Mátészalka: Szórádi – Prokob R. 1, Drabik 6/2, Csépke 2, Czakó 4, Prokob D. 3, Ábri 1. Csere: Lőrincz (kapus), Deme B. 3, László, Lengyel, Durbák 1, Bodó I., Kisgyörgy, Bordás, Simon 2. Edző: Drabik Péter. Vitka SE: Bágyi – Kónya 3, Repák V. 3, Rózsa 2, Vass 1, Repák D. 7/2, Haraszti 2. Csere: Lakatos 10, Birta, Balogh, Békés. Edző: Németh Tibor. Kiállítások: 4, illetve 18 perc. Hétméteresek: 9/6, illetve 4/2.

Drabik Péter: – Jó első 15 perc után becsődölt a támadójátékunk, így a félidő végére jelentős különbség alakult ki. Ezt csak kozmetikázni tudtuk fordítani, így nem tudtuk megszorítani a Vitkát saját hibáink miatt. Fontos két pontot veszítettük el.

Németh Tibor: – A kezdeti bizonytalankodás után átvettük az irányítást és végül magabiztos győzelmet arattunk a vármegyei derbin. Gratulálok a lányoknak, Farkas Zsuzsának pedig mielőbbi gyógyulást kívánok.

Eszterházy U21–Újfehértó KSZSE 26–33 (10–16)

Eger, 82 néző, v.: Bodnár, Dohány. Újfehértó: Barta – Hruska 3, Szabó F. 3, Pál 9, Bernáth 3, Szabó Zs. 3, Lengyel 3. Csere: Erdei 1, Papp, Ferenci, Gyuró 1, Tomori, Bíró-Tilki, Szalka 2, Galsai 5/3. Edző: Kelemen Gréta. Kiállítások: 12, illetve 12 perc. Hétméteresek: 4/3, illetve 3/3.

Kelemen Gréta: – Sajnos az előző fordulóbeli sikerünk után ismét két sérült játékos nélkül indultunk neki a mérkőzésnek, azonban a lányok megoldották a feladatot. Büszke vagyok rájuk. Nagyon fontos két pontot szereztünk.

További eredmények: DVSC U21–Ungvár 27–35 (11–20), Hajdúböszörmény–Miskolc 25–44 (10–21).

A bajnokság állása



Forrás: mksz.hu

Férfi

Kisvárda–Balmazújváros 30–34 (14–18)

Kisvárda, 200 néző, v.: Harsányi, Magyar. Kisvárda: Hostisóczki – Czeglédi B. 3, Csendes 13, Ruzsinszki 2, Bod 3/1, Kovács Á., Bottka Á. 4/1. Csere: Simon (kapus), Vass G., Kapdos, Gyebnár 4, Nagy, Király 1. Játékos-edző: Simon András. Kiállítások: 10, illetve 12 perc. Hétméteresek: 4/2, illetve 3/2.

Simon András: – Olyan a csapatunk, mint egy kétmotoros repülő. Eddig egy motorral mentünk, most Ádám személyében beindult a másik motor, csak egy baj volt, közben leállt az eddig működő. Kulcsjátékosunk öt hónap után lépett ismét pályára, kiváló formáját pedig tizenhárom góllal bizonyította. Gratulálok a balmazi fiataloknak.

Tiszavasvári-SZIKE–Hajdúnánás 25–29 (16–14)

Tiszavasvári, 350 néző, v.: Aczél, Nagy. Tiszavavári: Molnár – Balogh 3, Benyusz, Csikós 2, Gazdag 6, Bohács 4, Orosz 7/2. Csere: Tóth, Boczák (kapusok), Tuska 2, Horváth 1, Kórik, Porubszky, Kovács, Kakócz, Halmos. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 12, illetve 8 perc. Hétméteresek: 4/2, illetve 5/3.

Türk Ferenc: – Mintha az előző mérkőzésen lettünk volna. Fantasztikus kezdés, kiváló kapus teljesítmény ez jellemezte az első félidőt. Ahogy elkezdtünk kapkodni a második félidő elején újra sikerült saját magunkat elbizonytalanítani. Mindent megteszünk azért, hogy szépen fejezzük be az alapszakaszt, de ehhez szükségünk lesz a szurkolókra is.

DEAC II.–Nyírbátor 32–29 (12–13)

Debrecen, 100 néző, v.: Fibec, Herbák. Nyírbátor: Felföldi – Lapos 1, Beregi 3/1, Mészáros 6, Bor 6, Tamás 5, Szedlacsek 2. Csere: Bulyáki (kapus), Albecz 1, Weibli, Siket, Varga L. 4, Láng 1. Edző: Tréki Tamás. Kiállítások: 6, illetve 14 perc. Hétméteresek: 5/5, illetve 3/1.

Tréki Tamás: – Rengeteg ziccert hibáztunk, amely megbosszulta magát, saját magunkat vertük meg. Értékes két pontot hagytunk Debrecenben.

További eredmény: Hajdúszoboszló–Hajdúböszörmény 27–26 (13–14).

A bajnokság állása